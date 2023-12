La sorprendente reacción de Antonia Dell’Atte al ser preguntada por Lequio y el bautizo de Ana Sandra

Este domingo, 17 de diciembre, se llevó a cabo el bautizo de Ana Sandra, la bebé que Ana Obregón trajo al mundo por gestación subrogada hace ahora ocho meses, para cumplir con el deseo de su hijo fallecido, Aless Lequio, en mayo de 2020, de convertirse en padre. El evento se celebró en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, situada en la localidad de Alcobendas, en Madrid. La misma, cabe recordar, en la que tuvo lugar el funeral de Aless y que ha albergado todas las celebraciones católicas de la familia Obregón.

Hasta allí se desplazaron los familiares y amigos más allegados de la bióloga, como los hermanos de la actriz -Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio-, Raúl Castillo, su representante e íntima amiga, Susana Uribarri, y su hija Carlota; o Nacho Ansorena, el que fuera amigo y socio de Aless Lequio, y Celia Vega-Penichet, la sobrina de Ana Obregón, hija de su hermana Celia García Obregón y, por consiguiente, prima de Aless. Éstos últimos lo hicieron en calidad de padrino y madrina, expresamente, de la recién nacida.

Ana Obregón con su nieta Ana Sandra en brazos en el bautizo de la pequeña / Gtres

El gran ausente fue, así, Alessandro Lequio, que si bien recibió la invitación al evento, decidió no asistir. «Yo, con todos mis respetos al programa y a la madre de mi hijo, nunca he dicho nada y no diré nada. Sí, claro que me invitaron, y no contesté. Fue simplemente no contestar, no va con segundas y no va conmigo nada de todo esto», ha dicho hace escasas horas en Vamos a ver, el programa de Telecinco a los mandos de Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro, en el que colabora habitualmente. Es digno de mención aquí, que desde que viera la luz la llegada de Ana Sandra al mundo, Alessandro se ha reiterado en su idea de pronunciarse lo menos posible sobre todo lo que tenga que ver con la vida de su hijo Aless. De hecho, el conde ya se mostró muy discreto con la enfermedad y muerte de su hijo.

La reacción de Antonia Dell’Atte al bautizo de Ana Sandra

Sea como fuere, faltaba ella como guinda del pastel. Sobre todo lo ocurrido se ha pronunciado hace escasas horas Antonia Dell’Atte, quien fuera esposa de Alessandro Lequio entre 1987 y 1991, y madre de su hijo Clemente Lorenzo Lequio di Assaba. Ha sido durante una escapada de la italiana a Barcelona, que la modelo y presentadora de televisión ha sido preguntada expresamente por la invitación o no de su hijo al bautizo de Ana Sandra, y sobre la ausencia de Alessandro al evento. «Que bonita es la vida. Feliz Navidad a todo el mundo y mucha paz y cosas preciosas para todos ¡Feliz Navidad», ha comenzado diciendo, muy irónica.

Antonia Dell’Atte en un evento en Venecia / Gtres

Tras esto, a modo performance, Antonia Dell’Atte ha acelerado el paso para dejar atrás al equipo de periodistas que la seguían, al tiempo que lanzaba un dardo envenado no sabemos si al propio Alessandro, o a la que fuera protagonista de Ana y los siete, con quien, cabe recordar, mantiene una guerra abierta desde hace varios años. Concretamente, desde 2021, cuando Dell’Atte confirmó a este medio que había decidido llevar a la bióloga a los tribunales. El detonante fue el supuesto mal trato que sufrió a manos de Alessandro Lequio cuando eran pareja. La italiana denunció que ella había sido «la primera en España en denunciar los malos tratos, en 1991. Hay una verdad y yo siempre he dicho la verdad». «Ciao, Feliz Navidad, aquí cobran todo menos yo y queréis que hable ¡Qué me importa a mí la vida de los demás!», ha dicho.