Ana Obregón ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para mandar un mensaje al cielo en recuerdo de su hijo Aless, que falleció en mayo de 2020 a consecuencia de un sarcoma de Ewing que le había sido diagnosticado varios años atrás. La bióloga ha rescatado unas palabras que precisamente el joven le había dedicado a su madre en su perfil en Instagram -que todavía está abierto al público-, para reiterar su amor incondicional por su hijo: «Tú eras mi todo», ha escrito. «La persona con el mejor sentido del humor que he conocido. La única persona que creyó en mí y me da ánimos desde que me despierto hasta que me voy a la cama. La persona que lo ha hecho todo y lo sigue haciendo por mí. Por esta y por muchas más risas junto a ti. Love you mom. My everything», eran las palabras que Aless escribía a su madre el 8 de junio de 2016 junto a una imagen de los dos.

Stories de Instagram de Ana Obregón / Instagram

El recuerdo de Ana llega apenas unas horas después de que precisamente el padre de Aless, Alessandro Lequio, tomara una drástica decisión en tanto a hablar de su hijo públicamente. «De mi hijo he decidido no hablar porque a él no le gustaría que lo hiciese. Ni de él ni de nada cercano a él», explicó en una entrevista concedida para El Mundo. «Una vez que eres consciente de que no puedes hacer nada para evitarlo, tienes que aprender a convivir con ello. Lo absurdo es esa gente que rentabiliza la fama, pero luego quiere tener sus horas de libertad. La popularidad es un trabajo a tiempo completo, no hay vacaciones ni días libres. Otra cosa es aprender cómo funciona el sistema para saber utilizar la puerta de atrás», añadió.

Cabe recordar en este sentido, que el nombre de Aless Lequio ha estado irremediablemente ligado a la actualidad en los últimos meses. Especialmente, tras la llegada al mundo, el pasado mes de marzo, de Ana Sandra, la hija legal de Ana Obregón, por gestación subrogada. La pequeña, que acaba de cumplir cuatro meses, nació en cumplimiento de uno de los deseos de Aless antes de morir. Así, en realidad, es hija de Aless Lequio y nieta de Ana Obregón: «Se llama Ana Sandra Lequio Obregón. Sandra por su papá, claro. Y Ana como su abuela, como su bisabuela y como su tatarabuela (…) En agosto me dieron la noticia de que se había producido el embarazo y me enteré de que era niña en diciembre», fueron las palabras con las que la interprete de Ana y los siete presentó a la recién nacida.

Ana Obregón durante la presentación de su libro / Gtres

Los otros dos deseos que el joven dejó antes de su muerte tienen que ver con la creación de la Fundación Aless Lequio, cuyo único objetivo es el de recaudar fondos «para potenciar la investigación contra el cáncer en un país en el que cada año mueren 120.000 personas a causa de esta enfermedad»; y con la publicación de El chico de las musarañas, el libro que Aless comenzó a escribir y que terminó su madre.