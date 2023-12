Se cumplen ocho meses desde que Ana Obregón copara la portada de una conocida revista de la crónica social de nuestro país por haberse convertido en madre legal de una niña, por gestación subrogada, en Miami: Ana Sandra. Aunque, cabe recordar, en este sentido, que la actriz confirmó después que se trataba en realidad de la hija de su hijo, Álex Lequio, y por consiguiente, nieta de ella y de Alessandro Lequio, conocido por el sobrenombre de El Conde Lequio.

Sea como fuere, lo cierto es que desde entonces, son varias las informaciones que giran alrededor de un evento ineludible para la menor: su bautizo. Ana Obregón confirmó que quería bautizar a la pequeña y, si bien en un principio, iba a hacerlo después del verano, todo apunta a que finalmente será en los próximos días, coincidiendo con la llegada de la Navidad, cuando se lleve a cabo la celebración. Concretamente, el día 15 de diciembre en la iglesia Nuestra Señora de Alcobendas, la misma en la que han tenido lugar todas las celebraciones católicas de la familia Obregón. «La propia Ana me dice que seguramente sea en Navidad», confesó la periodista Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 a los mandos de Sonsoles Ónega donde asiste habitualmente en calidad de colaboradora.

Ana Obregón junto a su nieta Ana Sandra / RRSS

Así, iniciada ya la cuenta atrás, no es de extrañar que Ana Obregón vaya última mando detalles para el gran día. El último, sin ir más lejos, tendría relación con las personas que la bióloga habría escogido para que ejerzan como padrinos de la niña. Según ha trascendido en las últimas horas, tanto el padrino como la madrina de Ana Sandra, serán personas que estuvieron (y están indirectamente todavía), muy ligadas a su hijo fallecido.

En primer lugar, como padrino de Ana Sandra, la que fuera intérprete de Ana y los siete habría escogido a Nacho Ansorena, amigo íntimo y socio de Aless Lequio. En un principio, iba a ser Justin, también muy cercano al joven, quien aparece incluso en El chico de las musarañas, el libro que Aless empezó a escribir antes de morir y que años después terminó su madre; el que tomase ese papel. Sin embargo, un contratiempo habría impedido a Justin estar presente en el bautizo de Anita. «Será otra persona del colegio de Aless, su mejor amigo. Vive en Londres, está haciendo un máster en Oxford, es un genio, y creo que va a ser él», dijo Ana Obregón en su última aparición pública.

Nacho Ansorena fue uno de los grandes amigos y socio de Aless Lequio. De hecho, juntos, fundaron Polar Marketing, una agencia de Marketing digital que comenzó enfocada en productos de ocio. Además, en sus redes sociales, Aless publicó cantidad de imágenes junto a él, al que definía como «un hermano», antes de fallecer. «Mi hermano, mi socio, mi todo. Eres, fuiste y serás el mayor ejemplo de lucha que pise mi vida. No es justo que te vayas, no es justo que la gente no conozca ni el 1% de todo el valor, la bondad y la persistencia que tenías. Daba igual dónde y cómo, NYC, BCN, Madrid o un puto garaje, siempre luchabas con una sonrisa. Así es el eterno y amargo recuerdo con el que nos dejaste ayer, sonriente, luchador. Descansa en paz hermano, da recuerdos ahí arriba», fue el mensaje con el que Ansorena se despidió de su amigo a través de su perfil en Instagram.

Por su parte, la madrina será Celia Vega-Penichet, la sobrina de Ana Obregón, hija de su hermana Celia García Obregón y, por consiguiente, prima de Álex. La relación del natural de Madrid con su prima, es digno de mención, era inquebrantable y prácticamente de hermandad. Tanto, que al margen de madrina de Ana Sandra, la joven será la persona que cuide de la pequeña cuando Obregón fallezca (o esté incapacitada), tal y como desveló la televisiva en su última entrevista para la revista ¡Hola!. Ante la pregunta de quién cuidaría de la niña en caso de que ella no pudiese, Ana Obregón reveló: «Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina», expresó. «Celita era como la hermana de Aless y está enloquecida con Anita. Ya lo he hablado con ella», añadió.