Ana Obregón prepara sus primeras Navidades con Ana Sandra

Ana Obregón está radiante de felicidad. La actriz no puede esconder la ilusión que le hace pasar las primeras Navidades con su nieta, Ana Sandra, que nació el pasado 20 de marzo en Miami a través de un proceso de gestación subrogada. Hace solo dos días, la madre de Aless Lequio publicaba una imagen de las dos juntas donde destacaba un importante mensaje: «Hoy hemos cumplido ocho meses de vida las dos». Y es que la llegada al mundo de la bebé fue el renacer de Ana Obregón en todos los sentidos.

Ana Obregón / Gtres

«Felicidades Anita, tu papá y tus bisabuelos lo celebrarán desde el cielo. Gracias mi Aless por pedirme que trajera al mundo a tu hija, qué prueba de amor tan grande a tu madre. Así, cuando yo no esté, seguirá tu sangre y un pedacito de ti en el mundo, como querías. Anita vivirá, rodeada del amor de sus 11 tíos y primos. Y tú seguirás siendo eterno porque vivirás en su corazón», escribía en su perfil de Instagram, el cual está repleto de fotos de Ana junto a su nieta.

También llama la atención en sus redes sociales el colorido que las invade. Desde el nacimiento de la pequeña, la actriz dejó de lado las prendas negras y blancas que vestía en señal de luto por el fallecimiento de su hijo a los 27 años de edad y se animó a ponerle de nuevo tonos más llamativos a sus prendas. El rosa, de hecho, ha sido uno de los más repetidos desde entonces en su armario. Y puede que sea uno de los elegidos para el bautizo de su nieta, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre.

El padrino de Ana Sandra para una ocasión tan señalada será un íntimo amigo de Aless Lequio, que viajará desde Estados Unidos hasta España para la ceremonia. Por su parte, Celia Vega-Penichet, sobrina de Ana Obregón, será quien ocupe el papel de madrina de la pequeña. Muy unida siempre a su primo Aless, Celia ha sido designada como tutora de su hija y responsable de la misma cuando su abuela ya no esté. «Espero honrar tu memoria de la forma en que vivo y amo. Y espero hacerte sentir orgulloso, incluso si ya no estás aquí para verlo. Siempre estás en mi mente, pero te he echado mucho de menos últimamente», le decía a su compañero de vida y de batallas, como calificaba esta a su primo, en sus redes sociales.

Ana Obregón en la Feria del Libro con ‘El chico de las musarañas’ / Gtres

El bautizo de Ana Sandra sin duda será el acontecimiento perfecto para dar paso a unas Navidades de lo más especiales para la presentadora de televisión. Todavía no se ha confirmado si este año dará las Campanadas como en ocasiones anteriores, pero lo que sí es seguro es que por su nieta romperá la promesa que se hizo de no volver a celebrar estas fechas tan señaladas ante la ausencia de su hijo. «Anita es una caperucita roja que ha invadido mi corazón, acariciando el dolor de tu ausencia con cada sonrisa», indicaba hace unas semanas a través de su perfil de Instagram.