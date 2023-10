Hacía tiempo que Ana Obregón no se pronunciaba al respecto de la gestación subrogada y, por ende, que no reabría el debate sobre la llegada de su nieta, Ana Sandra, al mundo. Hasta ayer. La actriz y presentadora española acudió este lunes a Col·lapse, el talk show con música y humor dirigido y presentado por el periodista Ricard Ustrell en TV3, la televisión pública de Cataluña; para hablar sobre los últimos acontecimientos que han marcado su vida y, especialmente, sobre la pequeña.

«Tener un hijo es lo más maravilloso del mundo», dijo Ana Obregón a su llegada al plató. Una apreciación que rebatió prácticamente de inmediato, el conductor del programa, quien considera que si bien es una muy buena noticia, no es un derecho. «¿Cómo que no es un derecho?», le preguntó la artista. «No tienes un derecho a, por haber nacido, tener hijos. Tienes un derecho a la vivienda, a tener una casa. Tú puedes tener los hijos que te dé la gana, si tus condiciones físicas lo permiten. En España. Puedes adoptar…» exclamó Ustrell.

Ana Obregón en un programa en TV3 / TV3

Fue entonces cuando la intérprete de Ana y los siete mostró su total desacuerdo con la legislación española y refutó, asimismo, la idea de la adopción como forma de convertirse en madre. «No, porque no es tu sangre. Yo no te hablo de España, a mí me da igual (…) Que no sea legal en España la subrogación, a mí me da igual. En España dentro de poco va a estar prohibido todo. Y todo lo aceptamos. Nos prohíben todo», expresó para incidir después, y nuevamente, en que su decisión fue motivada por el deseo de cumplir con las últimas voluntades de su hijo, Aless Lequio, quien falleció, cabe recordar, en marzo de 2020 a consecuencia de un sarcoma de Edwing que le fue diagnosticado varios años atrás. «Yo ahora mismo he conseguido un milagro absoluto, que es cumplir la última voluntad de mi hijo. No es un capricho, no es que me de la gana».

Las palabras de Ana, sea como fuere, han desatado un sin fin de reacciones e incendiado las redes sociales; pues son muchos quienes cuestionan su postura sobre todo, tras ver la luz los últimos datos sobre la adopción en España publicados por el Observatorio de Infancia del Ministerio de Derechos Sociales. En 2021, sin ir más lejos, se registraron 675 adopciones nacionales y 171 internacionales. En total, es cerca de un millar de niños son adoptados en España al año. «Terribles palabras de esta señora, y más sabiendo la cantidad de niños, no sólo en España, también en el mundo, que esperan tener de nuevo una familia mediante su adopción», señala un usuario en X (antes Twitter). «La ignorancia es muy atrevida, la sangre no te hace familia ni parir te convierte en madre», expresa otro.

Ana Obregón justifica que haya comprado con una niña diciendo que con la adopción «no es tu sangre», pero se puede dar más vergüenza ajena? Me imagino a las familias de hijos adoptados que se quieren igual o más oyendo a esta señora. — Ait๏r L. (@masrento) October 31, 2023

Las últimas voluntades de Aless Lequio

El principal motivo que llevó a la actriz a tomar la decisión de comenzar el proceso de la gestación subrogada fue porque su hijo así lo quería, según ha contado ella misma en múltiples ocasiones. Así, el desarrollo comenzó en el momento que Aless falleció. «La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo», explicó Ana en una entrevista a la revista ¡Hola! cuando presentó a Ana Sandra.

Ana Obregón y su hijo en un evento en Madrid / Gtres

Pero ese no es el único deseo que Ana ha cumplido por Aless. Existen otros dos: El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir el joven empresario y que ella ha terminado tras su muerte; y la creación de la Fundación Aless Lequio, cuyo objetivo es el de recaudar fondos para potenciar la investigación contra el cáncer «en un país en el que cada año mueren 120.000 personas a causa de esta enfermedad».