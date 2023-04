En los últimos días se ha hablado mucho de gestación subrogada, a raíz de la sorprendente decisión de Ana Obregón de cumplir la última voluntad de su hijo Aless Lequio de ser padre a través de este método. Una práctica habitual en varios países y a la que han recurrido numerosos rostros conocidos, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, no se tenía constancia de que esta práctica hubiera llegado a las Casas Reales, hasta ahora.

Tal como se ha podido saber, el príncipe Gustav Sayn Wittgenstein Berleburg, sobrino de la reina Margarita de Dinamarca, y su mujer, Carina Axelsson, van a ser padres en apenas unos meses, y lo curioso es que cumplirán su sueño a través de una madre sustituta. Una noticia que, sin duda, ha generado una importante controversia en el mundo royal, que se suma a la polémica historia de amor de la pareja.

La decisión de ser padres llega un año después de su enlace, en la primavera de 2022, a una avanzada edad (54 años). Por este motivo, los Príncipes han optado por recurrir a la gestación subrogada, tal como ellos mismos han informado: «La princesa Carina y el príncipe Gustav Sayn Wittgenstein Berleburg están esperando su primer hijo para principios de verano. La pareja ha recurrido a la gestación subrogada. La princesa Carina y el príncipe Gustav están felices por esta oportunidad y están agradecidos con aquellos que les han ayudado a encontrar una manera legal de llevar esto a cabo. Por el bienestar del bebé, absténgase de hacer más preguntas. Más información se publicará a su debido momento», reza el comunicado que se ha difundido a estos efectos.

Aunque por el momento no han dado más detalles sobre este tema, todo hace pensar a que la pareja ha optado por este método por su edad, pero con su material genético. Esto es, que tanto los óvulos como el esperma son de los Príncipes, aunque la gestante sea una tercera persona. Sin embargo, en Alemania, esta práctica no es legal, es más, se considera que, en estos casos, la madre legal es la gestante, no la donante. No así en el caso del padre, aunque resulte paradójico. Habrá que esperar a ver cómo gestiona la pareja este tema de cara al nacimiento de su hijo o hija.

Pese a que ha sido ahora cuando han dado este paso y a que se casaron hace apenas un año, lo cierto es que la historia de amor del príncipe Gustav Sayn Wittgenstein Berleburg y Carina Axelsson se remonta tiempo atrás. La pareja lleva junta mucho tiempo pero, por una historia que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, no ha podido oficializar su relación hasta ahora.

El abuelo paterno del Príncipe fue un alto general del ejército alemán, vinculado al nazismo y en su estamento incluyó una cláusula según la cual, ninguno de sus descendientes podría casarse con una mujer que no fuera de raza aria y noble, o perderían sus títulos y posesiones. Aunque su hijo cumplió con esta norma, no así su nieto, que ha pasado muchos años con Carina, sin poder casarse con ella por una regla absurda y completamente fuera de tiempo.