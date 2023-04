Margarita de Dinamarca: una reina con el corazón dividido por compromiso

Margarita de Dinamarca afronta su cumpleaños más complicado. Este 16 de abril, la Reina sopla 83 velas en medio de un proceso de recuperación tras la cirugía a la que se sometió hace algunas semanas y con un clima de tensiones familiares por sus últimas decisiones. La jefa del Estado fue intervenida de la espalda a finales del mes de febrero en un hospital de Copenhague y, a comienzos de marzo recibía el alta hospitalaria. Sin embargo, durante este tiempo de baja, ha sido su hijo mayor, el príncipe Federico, y su hermana, la princesa Benedicta, los que han ejercido funciones de representación en nombre de la soberana.

La cirugía a la que se ha sometido la Reina ha trastocado varios de los planes de la soberana, entre los que se encontraba, por ejemplo, una visita de Estado de los Reyes de España que todavía no ha sido reprogramada. Pero, más allá de esto, la realidad es que la baja le ha pillado a la Reina en un momento familiar muy delicado.

En el último tercio del pasado año, la reina Margarita anunció que sus nietos por parte del príncipe Joaquín perderían, a partir de comienzo de 2023, los títulos de príncipes y princesa. Una decisión meditada que la Reina tomó en consonancia con lo que está ocurriendo en otras monarquías y que responde a la necesidad de que la institución sea útil y tenga una función práctica para los ciudadanos, en un momento histórico en el que la pompa de este tipo de instituciones cada vez pierden más sentido. Sin embargo, la decisión de la Reina generó un profundo malestar en su hijo menor y en parte de sus nietos. De hecho, a pesar de que la monarca emitió un comunicado en el que reconocía que quizás no había tenido en cuenta las sensibilidades de su familia, no se tiene constancia de que el príncipe Joaquín haya ido a visitarla durante el tiempo que ha estado de baja por la intervención quirúrgica.

Una baja que, tal como han confirmado fuentes oficiales, ahora llega a su fin. Con motivo de su cumpleaños, no hay previstas actividades específicas, más allá de que habrá una aparición de la Reina y la Familia Real en el balcón del Palacio de Amalienborg, a las 12:00 del mediodía. No será la primera aparición oficial de la Reina tras su intervención -ya que esta misma semana se la ha podido ver en el Palacio de Fredensborg- pero sí el acto que marcará el fin de su baja por enfermedad, aunque la monarca irá retomando sus compromisos oficiales poco a poco, de acuerdo con su proceso de rehabilitación.

No se sabe quiénes acompañarán a la Reina en este día, pero sí se espera que no falte su hijo mayor y su familia, así como la princesa Benedicta, pero hay dudas sobre el príncipe Joaquín. A pesar de que no ha habido ningún tipo de comunicado oficial, varias fuentes apuntan a que la relación entre madre e hijo continúa siendo tensa, de hecho, todavía no se sabe si el Príncipe haya visitado a su madre desde que fuera intervenida.

Lo que sí se sabe es que Joaquín está a punto de comenzar una nueva etapa, más lejos todavía de Dinamarca. Después de un tiempo en París, se ha confirmado que el hermano menor del heredero se trasladará pronto a Estados Unidos, en concreto a Washington. Varios meses después de que saltaran los rumores de este movimiento, la Casa Real ha anunciado que el Príncipe y su esposa se mudan a la capital estadounidense para un nuevo proyecto profesional de Joaquín: «El 1 de septiembre de 2023, Su Alteza Real el Príncipe Joaquín asumirá un nuevo cargo en el Ministerio de Defensa como agregado de la industria de defensa en la Embajada de Dinamarca en Washington DC, donde el Príncipe, como representante de Dinamarca, ayudará en los próximos años a fortalecer la cooperación de la industria de defensa con Estados Unidos y Canadá», han recalcado fuentes oficiales.

Un movimiento que aleja al Príncipe aún más de su familia, en un momento de transición y cambios para la institución, pero, sobre todo, en una etapa en la que quizás, su madre necesitaría todos los apoyos lo más cerca posible. Parece que en este cumpleaños, no podrá ser. Esperemos que con el tiempo las aguas vuelvan a su cauce.