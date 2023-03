La situación entre el príncipe Joaquín y su madre, la Reina Margarita, no atraviesa un buen momento. El hijo menor de la monarca no ha aceptado de buen grado la decisión de la soberana de retirar los títulos a sus hijos, que se ha hecho efectiva desde principios de año. A pesar de que, de alguna manera, las aguas han vuelto a su cauce después de que Margarita emitiera un comunicado en el que decía que lamentaba no haber tenido en cuenta los ‘sentimientos’ de su hijo y sus nietos, la Reina se ha mantenido firma en su decisión, dado que considera que es lo mejor para el futuro para la institución y que, además, es algo que también está ocurriendo en otras Casas Reales, como es el caso de Suecia, por ejemplo.

Más allá del malestar inicial, lo cierto es que parecía, en principio, que madre e hijo habían llegado a una ‘entente cordiale’. Sin embargo, la reciente operación de la soberana ha vuelto a poner sobre la mesa en qué punto está la relación entre ambos. Y es que el pasado día 22 de febrero, la Casa Real anunciaba que la Reina Margarita había sido intervenida de la espalda y que la operación había salido según lo previsto, sin complicaciones.

Según informó la Casa Real, la soberana recibió la visita de su hijo mayor, el príncipe Federico, y de su nuera, la princesa Mary de Dinamarca. La pareja pasó por el hospital antes de marcharse a su viaje oficial a La India, durante el cual, la hermana de la Reina, la princesa Benedicta, ejerce de regente. Sin embargo, por el momento, no ha sido visitada por su hijo menor ni su esposa, de los que no se tiene noticia.

Un detalle que ha llamado especialmente la atención, sobre todo, porque antes de tener constancia de la operación de la Reina, Margarita iba a marcharse a sus tradicionales vacaciones de invierno, durante las cuales, Joaquín iba a ejercer como regente. Finalmente no ha sido así. Según el periódico danés Ekstra Bladet, el príncipe Joaquín y su esposa no han acudido a ver a la Reina porque se encuentra de vacaciones esquiando con sus hijos.

Una información que resulta un tanto llamativa. Tal como ha explicado la cronista especializada en Familia Real Kim Bach, es raro que el Príncipe haya preferido irse de viaje con sus hijos en lugar de ir a ver a su madre, recién operada y, además, de edad avanzada. Esto puede significar que, a pesar de lo que se ha dicho, en realidad, madre e hijo no se hablan, o lo hacen muy poco, por lo que la relación podría ser aún muy tensa entre ellos. Una señal más que clara de que el príncipe Joaquín sigue muy disgustado por todo lo que ha ocurrido. El tiempo dirá.