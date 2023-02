Aunque parezca que no, el tiempo también pasa para la realeza. Después del fallecimiento de Isabel II el pasado 8 de septiembre, la Reina que parecía eterna, ha llegado un año cargado de problemas de salud para la monarquía europea. No es ningún secreto que don Juan Carlos ha sufrido un declive los últimos meses, pese a que ahora parece estar remontando, sin embargo, no es el único monarca que se ha visto perjudicado por el paso de los años.

Margarita de Dinamarca

Sin ir más lejos, este mes, Margarita de Dinamarca ha tenido que pasar por quirófano. «Su Majestad se ha visto afectada durante un largo período por problemas en la espalda y la situación ha empeorado en los últimos tiempos. Tras consultar con los expertos del Hospital del Reino, la Reina ha decidido pasar por una operación de espalda importante», comunicaba la Casa Real danesa. Pero no es la primera vez que la soberana pasa por el quirófano a causa de sus dolores de espaldas, ya que hace ya 20 años tuvo que ser intervenida de estenosis espinal.

Harald de Noruega

Tampoco son buenos tiempos para Harald de Noruega, que el pasado mes de agosto tuvo que ser ingresado en el hospital universitario Rikshospitalet de Oslo por una fuerte fiebre. Aunque la Casa Real noruega informó que estaba fuera de peligro, cuatro meses después hizo saltar todas las alarmas con un nuevo ingreso a causa de una infección que le mantuvo varios días ingresado. Actualmente, y recién cumplidos los 86 años, puede presumir de estar en buen estado.

Beatriz de Holanda

En el caso de la royal holandesa, el esquí le ha jugado una mala pasada. Ha sido a finales de febrero cuando la madre de Guillermo Alejandro se ha visto obligada a pasar por quirófano por una aparatosa caída que ha terminado en fractura de muñeca. Tras el accidente, la que fuera reina de los Países Bajos fue trasladada a un centro médico en el que los profesionales pertinentes deliberaron que lo mejor era que fuera intervenida para así apaciguar unos daños que podrían haber ido in crescendo con el paso de los días. Ahora, Beatriz ya se encuentra recuperándose del susto en el castillo Drakensteyn.

Carlos Gustavo de Suecia

Era el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, cuando se conocía la noticia de que el Rey sueco tenía que ser intervenido del corazón. Menos de una semana después, la Casa Real sueca informó del éxito de la operación de Carlos Gustavo a sus 76 años: «La operación ha salido según lo planeado y el rey está bien». Pese a no haber trascendido los motivos por los que el monarca ha tenido que pasar por quirófano, sí que se sabe que están relacionados con los problemas de corazón que arrastra desde hace años. No obstante, este revés de salud no impedirá que el 2023 sea un año muy especial para el rey, que el próximo mes de septiembre cumplirá medio siglo en el trono y celebrará su esperado Jubileo de Oro.

Camila de Cornualles

Y la Corona británica no se iba a escapar de esta mala racha. El Palacio de Buckingham hacía saltar todas las alarmas al anunciar que la reina consorte tenía que retirarse de un compromiso de agenda por un problema de salud. Aunque en un principio anunciaron que se trata de una «enfermedad estacional», finalmente dio positivo en covid, por segunda vez. «Tras sufrir los síntomas habituales de un resfriado, Su Majestad la Reina Consorte se ha sometido a una prueba y ha dado positivo en coronavirus», rezó la misiva.