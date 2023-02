Beatriz de Holanda, operada de urgencia tras un aparatoso accidente en la nieve

La Familia Real de Holanda ha vivido uno de los mayores sustos de este 2023. Es habitual ver a algunos miembros de los Orange, siempre que tienen oportunidad, disfrutando de las estaciones de esquí más populares de Europa. Sin embargo, este deporte no es en absoluto sencillo y puede llegar a jugar malas pasadas, y eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Beatriz de Holanda. Y es que, la madre de Guillermo Alejandro se ha visto obligada a pasar por quirófano a consecuencia de una aparatosa caída en la nieve.

Aunque no ha trascendido hasta ahora, fue el pasado viernes, 17 de febrero, cuando la que fuera Reina de Holanda cogía sus esquís y se desplazaba hasta la estación de Lech-Zürs de Austria para dar pistoletazo de salida a una jornada de lo más movida, probablemente sin llegar a imaginar lo que sucedería después. Y es que, aunque se trata de una práctica que la suegra de Máxima lleva haciendo desde hace décadas, en esta última ocasión le ha jugado una mala pasada por la que sufrió una fractura en la muñeca a consecuencia de un fuerte golpe que no quedaba ahí y que hacía que Beatriz no tuviera más remedio que ser operada de urgencia.

Como no podía ser de otra manera, y de forma inmediata, la que fuera Reina de los Países Bajos era trasladada a un centro médico en el que los profesionales pertinentes deliberaron que lo mejor era que fuera intervenida para así apaciguar unos daños que podrían haber ido in crescendo con el paso de los días. Una noticia que probablemente supuso un susto tanto para su hijo como para la esposa de éste y sus nietas, y que sin embargo, ha tenido el mejor de los finales, ya que Beatriz se encuentra ya en el castillo Drakensteyn recuperándose de lo sucedido. Y ahora que las aguas parecen haber vuelto a su cauce, ha sido cuando la Casa Real ha emitido un comunicado desvelando lo acontecido y tranquilizando a los ciudadanos al explicar que la ex Reina «goza de buena salud», razón por la que «se recuperará en casa» sin requerir atención médica las 24 horas del día.

No obstante y de cara a los próximos días, la abuela de Amalia de Holanda tendrá que permanecer tranquila en su domicilio, razón por la que ha tenido que aplazar su agenda oficial hasta nueva orden, cuando esté totalmente recuperada y pueda hacer frente a los actos propios de su cargo después de haber hecho frente a un susto que finalmente tan solo ha quedado en eso. Aún así, es muy probable que en otras temporadas Beatriz siga desplazándose hasta el mismo enclave para disfrutar del esquí y seguir una tradición familiar que sigue estando muy presente incluso después de la trágica muerte del príncipe Friso por una avalancha.