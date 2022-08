Harald de Noruega, dado de alta tras haber permanecido ingresado en el hospital

Harald de Noruega no está atravesando su mejor momento en lo que a salud se refiere. Pese a que era hace tan solo un mes y medio cuando el rey se mostraba de lo más feliz durante la celebración de la mayoría de edad de la princesa Ingrid, el monarca sufría otro achaque por el que tenía que ser ingresado en un hospital de la capital de su país natal durante la pasada semana.

Según apuntaba un comunicado de la Casa Real, el marido de Sonia de Noruega se encontraba en el Rikshospitalet con condición estable a consecuencia de una fiebre. Unas palabras que mantuvieron durante días en alerta a todos los ciudadanos noruegos, que ahora suspiran aliviados dadas las últimas noticias del departamento de comunicación de Palacio. Y es que, finalmente ha podido saberse que el rey Harald ha sido dado de alta y que “se encuentra en buena forma”. Unas declaraciones que dejan entrever que, aunque quizá tenga que mantener reposo unos días en su domicilio hasta poder volver a la vida pública, el soberano ya puede presumir de haber superado una afección estival de la que, por ahora, son escasos los detalles que se conocen.

Podría decirse que el rey no goza de una muy buena salud, algo que se ha evidenciado aún más si cabe durante los últimos años. A consecuencia de diversos problemas, Harald se ha visto obligado en algún que otro momento a ceder su posición al frente de la Corona noruega a su hijo, el príncipe Haakon, que en más de una ocasión ha tenido que ejercer como perfecto regente a la hora de asumir tareas propias de un soberano. Una muy buena oportunidad en la que el heredero ha podido demostrar su valía a la hora de desempeñar distintas funciones monárquicas, asegurando así su compromiso con la Casa Real y su preparación para cuando llegue el momento en el que su padre abdique. No obstante y por el momento, parece que Harald no tiene intención alguna de dejar el trono y ceder el testigo a las siguientes generaciones, razón por la que ni sustos en su salud como el ocurrido recientemente han hecho que el monarca se plantee su despedida.

Pese a sus arduos intentos por mantenerse al frente de la Corona noruega, la agenda de Harald se ha visto notablemente reducida en los últimos meses. De hecho, una de las últimas ocasiones en la que se le pudo ver fue en las celebraciones que tuvieron lugar con motivo del 18º cumpleaños de su nieta, la princesa Ingrid de Noruega. Una serie de fiestas por todo lo alto que no solo fueron importantes para la futura heredera al trono, sino también para otras jóvenes royals europeas como Amalia de Holanda o Elisabeth de los Belgas, con quien la hija de Haakon y Mette-Marit tiene una muy buena relación amistosa que va más allá de sus obligaciones como futuras reinas de sus respectivos países.