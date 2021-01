Los reyes de Noruega están de celebración. Harald y Sonia cumplen treinta años de reinado y para celebrarlo han compartido una serie de nuevas imágenes oficiales en las que se aprecia la complicidad que todavía existe entre ellos. Y es que la pareja, después de casi cincuenta y tres años junta, sigue tan enamorada como el primer día.

«Estamos profundamente agradecidos de que siempre nos reciban con tanta calidez y hospitalidad cuando les visitamos, sin importar la ocasión”, han declarado Sus Majestades, que han hecho balance de estas tres décadas como reyes en las que han desarrollado numerosas actividades en todo en mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)



En las fotografías, Harald y Sonia revisan en un mapa todos los lugares que han recorrido a lo largo de estos años: “en toda Noruega conocemos a personas que sienten un profundo amor por su ciudad natal, por la comunidad local y sus semejantes. Nos llena de alegría y orgullos infinitos. ¡Gracias por la compañía en el viaje hasta ahora!», aseguran.

A pesar de que se trata de un aniversario importante para la pareja, las circunstancias actuales con permiten una celebración como les habría gustado. En el año 2016, cuando cumplieron medio siglo en el trono organizaron numerosas actividades para festejar este aniversario, como unos juegos de invierno y una cena de gala, a la que asistieron algunas de las figuras más destacadas de la realeza europea. Poco después, en el año 2017, la pareja celebró conjuntamente su ochenta cumpleaños con una gran fiesta a la que no faltaron los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. De hecho, según los rumores, al exrey español le hubiera gustado que sus ocho décadas de vida se hubieran festejado de manera similar, algo que no fue posible debido a que en ese momento ya no era jefe del Estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

Aunque la situación de emergencia a nivel mundial no permite hacer una gran celebración, sí que hace posible una profunda reflexión sobre las tres décadas de reinado de Harald de Noruega. El monarca fue uno de los pioneros en enfrentarse a todo para casarse con el amor de su vida, Sonia Haraldsen, a pesar de que entonces había rumores de compromiso con la princesa Sofía de Grecia. Harald fue el primer príncipe que se casaba con una plebeya con la que mantuvo una relación secreta durante nueve años, de hecho, llegó a amenazar con que si no se casaba con Sonia no lo haría con nadie y a sus padres no les quedó más remedio que aceptar, previa consulta parlamentaria.

El Rey está a punto de cumplir ochenta y cuatro años y pese a sus problemas de salud, parece que no tiene intención de abdicar. No hay que olvidar que su padre tampoco lo hizo, a diferencia de otros países en los que sí se tiende a ceder el testigo a las nuevas generaciones. De hecho, al igual que se cumplen treinta años de reinado de Harald, también se cumplen de la muerte del entonces rey Olav, que falleció en la tranquilidad de su residencia mientras veía imágenes en las noticias de la guerra del Golfo.

Aunque la delicada salud del monarca ha hecho que en numerosas ocasiones sea su hijo, el príncipe Haakon el que asuma numerosas de las responsabilidades del jefe del Estado, lo cierto es que por ahora, Harald no tiene pensado abdicar.