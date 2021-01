Pilar Eyre revela cómo es la otra cara de la reina Sofía

Pilar Eyre ha sido otra de las primeras invitadas a ‘Sábado Deluxe’ en este 2021. La periodista asistió al formato presentado por Jorge Javier Vázquez para habalar de su libro ‘Yo, el Rey’ que va por su cuarta edición. La escritora hablo sin tapujos sobre la otra cara de la reina que hasta el momento desconocíamos. De hecho, Eyre llegó a afirmar que doña Sofía «no quiere a España ni los españoles». Palabras que dejaron boquiabierto al presentador, ya que no daba crédito a lo que estaba escuchando. Sin embargo, ese no ha sido el único detalle que ha sacado a la luz, pues se ha podido saber que la apariencia de la que fue reina de España no es la que aparenta, según la colaboradora de la revista ‘Lecturas’.

Si bien la mujer de don Juan Carlos siempre ha dado una imagen familiar, Pilar Eyre ha revelado que nada más lejos de la realidad esto ocurre así, sino todo lo contrario. La madre del rey Felipe VI es «ambiciosa», aseguró la periodista. «La reina es muy consumista, te asombras de las cosas que puede comprar en un día», continuó diciendo mientras confirmó sin que le temblara el pulso que es una mujer que «le gusta reinar y esta muy apegada al poder. Es codiciosa y su única ambición en este momento es ser la madre del rey».

Pilar Eyre decidida con su testimonio desveló que siempre hemos visto a la reina emérita «como una mujer digna, sumisa, fiel y familiar, pero no es ninguna de estas cosas». Incluso se atrevió a contar un episodio en el que don Juan Carlos no dejaba en muy buen lugar a doña Sofía. Resulta que durante una comida en el Club Náutico de Palma de Mallorca -su tradicional destino vacacional- con amigos en la que se encontraban el padre y la madre del rey Felipe VI, hubo un instante en el que don Juan Carlos se lavantó de la mesa y dijo: «Voy a saludar a mis suegros». Comentario que hacía referencia a que en una de las mesas del restaurante se encontraban disfrutando de la velada los padres de Marta Gayá. Un relato que ha contado la periodista experta en realeza que ha vuelto a dejar atónicos a los presentes en el ‘Deluxe’.

«No tiene amigas», llegó a decir Pilar Eyre acusando a la reina Sofía de clasista. «No ha sabido crear hogar, solo se ha centrado en su hijo y no tiene amigas. Es muy altanera. No le gusta la decoración, solo hay un detalle personal en su casa», explicó la periodista y escritora. Unas revelaciones que también se pueden encontrar en su libro que se ha convertido en todo un éxito de ventas.

También explicó la malísima relación que siempre han tenido don Juan Carlos y doña Sofía, y que en alguna ocasión se llagaron a arrojar objetos en sus discusiones. «Desde el año 2000 no volvieron a hacer un viaje juntos porque don Juan Carlos no soporta a doña Sofía», realató a la vez que dijo: «Gracias a su marido es reina. Muchos dicen que apartar a Sofía resultaría injusto, porque sería hacerle pagar por los presuntos pecados del marido. Pero gracias al marido es reina, si no sería una princesa griega, pobre y exiliada, como su hermana», escribió en uno de los últimos blog en la revista ‘Lecturas’. Sea como fuere, Pilar Eyre ha sacado a la luz algunos detalles de la abuela de la princesa Leonor que no han dejado a nadie indiferente.