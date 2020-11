La semana todavía tiene muchos días por delante, pero los miembros de la Familia Real ya han protagonizado varios titulares. Con el rey Felipe en cuarentena preventiva tras haber estado en contacto con un positivo en coronavirus, todas las miradas están puestas en los restantes miembros activos, la reina Letizia y la reina Sofía. Ambas mujeres han optado por mantener sus agendas y si la asturiana viajaba esta mañana a Sevilla, su suegra ha cerrado el día acudiendo a la entrega de Premios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Una cita que no se pierde ningún año, en el que ella misma realiza la entrega de los galardones, y que este 2020 no ha sido una excepción. Doña Sofía ha acudido puntual, manteniendo sus planes a pesar de la cuarentena de su hijo y de la marcha de su marido, don Juan Carlos, quien todavía no parece tener fecha de regreso a España. Dos acontecimientos que han acaparado titulares, pero que no han modificado en ningún momento la rutina de la griega.

Y eso que se acaba de desvelar que su hija mayor, la infanta Elena, ha viajado a Abu Dabi para visitar a su padre. Una novedad que ha sembrado cierta polémica pero que no le ha robado la sonrisa a la Reina, que vestida con su conjunto favorito, un traje a juego de falda y chaqueta de estampado clásico, ha seguido adelante como si nada.

No se ha quitado la mascarilla higiénica en ningún momento, pero aun así no podía ocultar la gran sonrisa que había en sus labios, feliz por acudir a uno de los actos que más ilusión le hacen. A pesar de la distancia de seguridad, ha mostrado todo su cariño y agradecimiento al ganador de este año, el poeta chileno Raúl Zurita, junto al que ha posado.

En lo que va de año, doña Sofía ha acudido mayoritariamente a actos solidarios y de apoyo a la cultura. No solo aquellos que estaban en su agenda, sino también algunos a los que ha asistido de manera particular. Sin ir más lejos, en las últimas semanas se le ha podido ver recogiendo residuos en varias playas españolas y también visitando varios bancos de alimentos, mostrando así su apoyo a todos los que peor lo están pasando en esta crisis.

Visita de incógnito a Abu Dabi

Ha sido el periódico ‘La Vanguardia’ el que ha desvelado unas fotografías de la infanta en el aeropuerto de Dubái, desde donde regresaba el pasando domingo con destino Madrid. Esta es la primera visita al Rey emérito de la que se tiene constancia, si bien es posible que otros familiares hayan ido a verle en los casi cuatro meses que lleva en Emiratos Árabes Unidos.

Ahora que se acerca la navidad el gran misterio es saber si don Juan Carlos regresará para pasar las fiestas con los suyos, o si, como dice Pilar Eyre, no volverá.