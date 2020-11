El rey Felipe está en cuarentena. Tal como confirmaban hace unos días fuentes oficiales del Palacio de la Zarzuela, el monarca pasará los próximos diez días en aislamiento preventivo, según marcan las recomendaciones sanitarias, después de que el pasado domingo estuviera en contacto con una persona que había dado positivo en coronavirus. No se han confirmado la identidad de esta persona ni las circunstancias en las que tuvo lugar el encuentro, que pertenece al ámbito privado del monarca, ya que dicha jornada no tenía programado ningún acto público en su agenda.

A pesar de que el contacto se produjo el domingo, no ha sido hasta el lunes por la tarde cuando se anunció la cuarentena por parte del jefe del Estado, que ha mantenido su agenda sin cambios hasta entonces. De hecho, el mismo lunes participó en el Palacio de El Pardo en la Reunión del Consejo Científico del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y más tarde recibió en audiencia en Zarzuela al General André Lanata, comandante del Mando Aliado de Transformación. No obstante, en cuanto se ha tenido constancia de la situación de riesgo se han tomado medidas al respecto, no solo cancelando todos los compromisos del monarca para los próximos diez días, sino también anunciando que guardará cuarentena. Es de suponer además que don Felipe se someterá a una prueba para descartar un posible contagio, tal como marcan las normas sanitarias en estos momentos.

Aunque no han trascendido por ahora las circunstancias en las que se produjo el contacto de riesgo -y que a tenor del desarrollo de los acontecimientos parece que solo ha afectado al Rey-, lo cierto es que este digital ha podido saber lo que hizo don Felipe poco antes. La semana pasada el monarca dio por zanjada su agenda pública el jueves, con la asistencia en el Palacio de Cibeles a la entrega de la XXVI Edición del Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio. Un acto al que acudió solo, sin la compañía de la Reina. Sin compromisos oficiales programados para la jornada del viernes, don Felipe no quiso perder la oportunidad de acudir al colegio para recoger a una de sus hijas, algo que suele hacer siempre que la agenda se lo permite, tal como se pudo observar en los vídeos que la Casa de S.M. el Rey distribuyó con motivo del cincuenta cumpleaños del monarca.

En torno a las 14:30 de la tarde, media hora antes de la salida habitual, don Felipe llegó al recinto en un coche conducido por él mismo. Un modelo relativamente nuevo, híbrido, y de la marca Lexus que contrasta con el Audi RS6 a cuyo volante solemos ver a los miembros de la Familia Real en sus desplazamientos privados. Sin quitarse la mascarilla se bajó del vehículo, hizo un gesto a la infanta Sofía para que se acercara y le dio un abrazo. Llamó especialmente la atención que, a diferencia de otras ocasiones, había pocos miembros del equipo de seguridad del monarca.

A pesar de que el Rey se encuentre en cuarentena, lo cierto es que ni doña Letizia ni sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía van a estar en la misma situación, sino que se espera que puedan continuar con sus actividades con total normalidad. Es más, está previsto que doña Letizia sea la encargada de viajar el próximo jueves a Sevilla, donde iba a asistir junto al Rey a la inauguración de la Tourism Innovation Summit.

Don Felipe es ya el tercer miembro de la Familia Real que ha tenido que ponerse en cuarentena desde el comienzo de la pandemia por mantener contacto con algún caso de coronavirus. Doña Letizia fue la primera, a comienzos de la crisis, tras asistir con Irene Montero a un acto relacionado con el Día de la Mujer. Aunque la Reina dio negativo en el test, pasó catorce días aislada como se recomendaba entonces. Más adelante, en el mes de septiembre, fue la princesa de Asturias quien guardó cuarentena por un caso en su clase, apenas un día después de volver al colegio. Ahora le ha llegado el turno al Rey, no obstante, se estima que el monarca pasará diez días de cuarentena y retomará la actividad de cara al 2 de diciembre.