Harald de Noruega, de nuevo ingresado: preocupación por su salud

Nuevo bache de salud para el Rey Harald de Noruega. Apenas mes y medio después de la gran celebración de la mayoría de edad de la princesa Ingrid, el monarca ha tenido que ser ingresado en un hospital de la capital. Así lo han confirmado fuentes oficiales a través de un comunicado, en el que ofrecen algunos detalles de la situación del soberano. Un texto en el que el departamento de comunicación de la Casa Real explica que el Rey se encuentra internado en el Rikshospitalet debido a que tiene fiebre. Aunque su condición es estable, Harald de Noruega está en observación, pero no se han dado más detalles sobre su evolución.

Pese a que por ahora no se ha proporcionado información sobre el estado del monarca ni los motivos que le han llevado a ser ingresado, se espera que a lo largo de las horas la Casa Real vaya ofreciendo algún detalle más sobre este tema. No hay que olvidar que el Rey Harald no goza de una salud especialmente buena, sobre todo en los últimos años, y que la preocupación por él ha sido una constante. Un detalle que ha hecho que el príncipe Haakon haya tenido que ejercer como regente en numerosas ocasiones y asumir tareas que corresponden al soberano.

Aunque Haakon está sobradamente preparado para ocupar la jefatura del Estado, lo cierto es que no parece que el Rey Harald tenga la intención de abdicar y cederle el paso. El monarca está totalmente comprometido con su papel y no tiene pensado que su hijo le suceda, a no ser que su situación de salud le impida continuar al frente de la institución.

A pesar de que su agenda es bastante limitada, son muchos los actos importantes en los que el monarca aún participa. Por ejemplo, una de las últimas ocasiones en las que se pudo ver al Rey fue en las celebraciones de la mayoría de edad de su nieta, la princesa Ingrid. Una fiesta por todo lo alto en la que también estuvieron muchos rostros destacados del panorama internacional y que supuso la gran ‘puesta de largo’ de varias princesas de la nueva generación, como Amalia de Holanda, Elisabeth de los Belgas o la propia Ingrid.

La salud del padre del príncipe Haakon se ha resentido mucho en los últimos tiempos, en los que el monarca ha tenido que ser ingresado en varias ocasiones. No obstante, parecía que se había estabilizado bastante. De hecho, hace unos días pudo disfrutar de una de sus grandes pasiones, la navegación. Aunque en años anteriores le hemos podido ver en Mallorca en las regatas de la Copa del Rey de vela, este año no ha acudido, aunque sí que se le ha visto con su tripulación en Ginebra. A bordo del ‘Sira’, el monarca y sus compañeros han participado en una regata en un lago, en la frontera entre Suiza y Francia. Una competición en la que han quedado en décimo lugar.