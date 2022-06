El pasado viernes, la ciudad de Oslo se vistió de gala para una de las citas más importantes de las últimas décadas. La princesa Ingrid, hija mayor de los príncipes Haakon y Mette Marit de Noruega celebró por todo lo alto su mayoría de edad. Una fiesta en la que estuvieron presentes algunos de los rostros más destacados de la realeza europea para festejar con la futura reina sus dieciocho años.

A la cita no faltaron representantes de diferentes monarquías como Suecia, Holanda, Bélgica, Dinamarca… y también de familias reales no reinantes como es el caso de Grecia o Bulgaria. Un despliegue de glamour y estilo en el que se pudo ver por primera vez con tiara a princesas como la propia Ingrid, la princesa Amalia de Holanda o Elisabeth de los Belgas. Todas ellas lucieron impresionantes diademas, algunas con especiales vínculos familiares, otras, regalo por sus cumpleaños. No faltó tampoco el Rey Felipe, que además de mantener una relación muy especial con los herederos de Noruega, es padrino de Bautismo y Confirmación de Ingrid.

Entre las grandes ausentes a la velada se encontraban la Reina doña Letizia y sus hijas. Especialmente relevante en el caso de la Princesa Leonor, dado que pertenece a esta nueva generación de princesas que en el futuro ocuparán la jefatura del Estado en una Europa en la que habrá más reinas que reyes.

Sin embargo, más allá de la fiesta oficial, marcada por momentos emotivos y un despliegue de estilo, acaba de trascender que la Princesa también disfrutó de una celebración extraoficial en la que participaron algunas de sus invitadas. Han visto la luz unas imágenes de la princesa Amalia de Holanda llegando a la fiesta posterior, pero no se sabe todavía si la celebración se llevó a cabo el mismo día o el día posterior. Lo que sí ha trascendido es que se trató de una fiesta privada, con el objetivo de divertir a los más jóvenes.

El que seguro que no faltó a la velada es el presunto novio de Ingrid de Noruega. Tal como han publicado varios medios locales, a la celebración oficial asistió un joven al que se relaciona con la hija de los príncipes Haakon y Mette Marit. Se trata de Magnus Heien Haugstad, de veintidós años y estudiante.

Aunque no se conocen muchos datos de este joven, parece que la Princesa lleva tiempo manteniendo una relación con él. Por ahora, desde la Casa Real han descartado hacer declaraciones, porque se trata de un asunto que se circunscribe al ámbito privado de la familia.

Según el perfil del joven en LinkedIn, Magnus se crió en el municipio de Bærum y actualmente estudia en Inglaterra. Desde septiembre de 2020 hasta junio de 2021 completó uno de los cursos intensivos de un año en St. Clare’s en Oxford, que le permiten acceder a una gran cantidad de universidades en Gran Bretaña. Desde 2021, Haugstad ha estado trabajando para obtener una licenciatura en análisis de negocios con un enfoque en contabilidad y negocios/administración en la reconocida Escuela de Administración de la Universidad de Lancaster (LUMS).