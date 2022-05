Por fin sabemos cuáles serán los próximos pasos de Amalia de Holanda. A pocos meses de terminar su año sabático, la Casa Real ha confirmado los detalles de la formación universitaria de la Princesa. En un comunicado se ha informado de que la hija mayor de los Reyes Máxima y Guillermo de Holanda va a ingresar en la Universidad de Ámsterdam, donde va a matricularse en la licenciatura en Política, Psicología y Derecho, lo que se conoce como PPLE. Una carrera a la que ha podido acceder gracias a un proceso de selección exhaustivo, que Amalia ha pasado en el último año, aunque no se ha confirmado cuáles han sido las fases del proceso o cómo lo ha abordado la Princesa, a la que apenas se ha visto en los últimos meses.

En el mismo comunicado, la Casa Real ha confirmado que se espera que la Princesa viva en la misma ciudad. De hecho, se ha anunciado que compartirá casa con algunos compañeros de estudios, pero se ha pedido respeto, ya que esta etapa de la heredera no entre dentro de sus actividades oficiales, sino de su vida privada. No hay que olvidar que tanto Máxima como Guillermo suelen ser muy celosos de su intimidad, sobre todo en lo que respecta a temas familiares. Prueba de ello es que apenas ven la luz reportajes sobre sus vacaciones o tiempo libre.

Aunque se han revelado los detalles sobre los estudios de Amalia, por ahora no se ha confirmado nada en torno a su posible formación militar. Un detalle que contrasta, por ejemplo, con la princesa Elisabeth de los Belgas que, antes de comenzar su etapa universitaria en Oxford, recibió entrenamiento militar.

A diferencia de su padre y su abuela, la princesa Beatriz, que eligieron Leiden, Amalia se ha decantado por la ciudad de Ámsterdam. No es la primera vez que la Princesa no sigue los pasos de su padre. De hecho, mientras que su hermana, la princesa Alexia se encuentra estudiando en Gales, en el Atlantic College -donde también cursó el Bachillerato Internacional el Rey Guillermo-, Amalia prefirió quedarse en Holanda. A la espera de que comience el curso universitario, por el momento no se han anunciado actos para la Princesa, aunque es probable que se la vea en algún compromiso oficial antes de que inicie esta nueva etapa.

Europa del futuro

Amalia de Holanda y Elisabeth de los Belgas son las primeras princesas de la generación de la Princesa Leonor que dan un paso adelante hacia su futuro. Mientras que la hija de los Reyes Matilde y Felipe se ha decantado por la Universidad de Oxford, la holandesa ha preferido quedarse más cerca de casa. Habrá que esperar a ver cuáles son los pasos del resto, entre los que se incluyen la Princesa de Asturias, Ingrid de Noruega o Christian de Dinamarca. Ellos son la nueva generación de las monarquías europeas.