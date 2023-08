Ana Obregón exprime al máximo su primer verano junto a Ana Sandra

Fue el pasado 7 de julio cuando Ana Obregón aterrizó en Mallorca para disfrutar del que sería su primer verano junto a su nieta Ana Sandra, la hija de Aless Lequio que la bióloga trajo al mundo por deseo expreso de su hijo, en marzo, vía gestación subrogada. Y lo cierto es que desde entonces, son muchas las instantáneas que Ana ha compartido con su más de un millón de seguidores en Instagram, de la pequeña.

Ana Obregón junto a su nieta Ana Sandra en Mallorca / Instagram

Las últimas han sido hace escasas horas. La que fuera intérprete de Ana y los 7 ha publicado de nuevo un carrusel en el que muestra estar exprimiendo al máximo sus últimos días en la isla balear, pues todo apunta a que será en breves, con la llegada del mes de setiembre, cuando Ana y su nieta regresen de nuevo a la capital para afrontar, con toda seguridad, un nuevo curso profesional que arrancará con la emisión en Antena 3 de un programa de El novato que Obregón rodó con el ex futbolista Joaquín Sánchez. Una entrega, según la cadena, con la que la protagonista «abre su corazón y le confiesa a Joaquín como está viviendo las últimas polémicas que han girado entorno a su vida».

En las instantáneas Ana Obregón aparece muy sonriente y derrochando complicidad, dando el biberón a la benjamina y sujetándola en brazos. Además, y como viene siendo habitual desde que llegara a su vida la recién nacida, la actriz luce un colorido y estampado vestido en tonos rosa, azul y amarillo, y con un bañador blanco con círculos rojos. «La vida es difícil y dura, pero con los bellos momentos he aprendido que aunque las lágrimas rojas ensuciaron mi rostro terminaron limpiando mi corazón», ha escrito junto a las imágenes para recordar después una frase que siempre le decía su hijo: «Colecciona momentos, no colecciones cosas, porque al final es lo único que te llevas (…) y yo me llevaré infinitos momentos maravillosos contigo y con tu hija», ha añadido.

Durante su estancia en Mallorca, Ana y Ana Sandra se han alojado en El Manantial que, ubicada en la privilegiada urbanización Costa de los Pinos, es la mansión que ha sido lugar de reencuentros familiares y de los mejores veranos para la actriz. Se trata de una vivienda con acceso directo al mar, rodeada de olivos, pinos, naranjos y granados, que fue construida por el padre de Ana, Antonio García, en la década de los sesenta; y que cuenta con siete dormitorios (con cuarto de baño y vistas al Mediterráneo), salón, cocina, terraza, piscina y una zona de chill out desde donde Ana enseña en sus redes sociales. «Cuando llegamos aquí éramos apenas unos veinte, además del Eurotel. Descubrí la Costa de los Pinos a través de un primo hispano-inglés de Ana», confesó Antonio García en 2013, durante una entrevista concedida al medio Última Hora.

«Mi padre construyó esta casa hace cuarenta años y se ha ido ampliando con el paso del tiempo, pero sin romper la estética, toda blanca y con suelo azul turquesa», dijo por su parte la propia Ana sobre la vivienda en otra ocasión.