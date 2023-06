La historia tras el mítico posado de Ana Obregón en verano

Han pasado más de 30 años desde que Ana Obregón inició una tradición para dar el pistoletazo de salida al verano con su posado en bañador. 1992 fue el año en el que todo comenzó. Fecha en la que coincidió con el nacimiento de su único hijo, Aless Lequio, quien, desafortunadamente, murió un 13 de mayo de 2020 a consecuencia del sarcoma de Ewing. Por aquel entonces, tanto ella como su pequeño generaban una gran expectación, motivo por el que cientos de fotógrafos la esperaban en la playa que justo hay debajo de su casa en Palma de Mallorca.

Ana Obregón posando en 2016 / Gtres

Así nació el esperado posado del verano. Ana hizo una promesa con los paparazzis. «Si vosotros os comprometéis a dejarnos tranquilos el resto de las vacaciones, yo os hago un posado espectacular mañana mismo», dijo. Y, como era de esperar, la actriz cumplió su promesa, ya que, al día siguiente, bajó con su bebé de dos meses en los brazos y posó con un espectacular traje de baño.

Así se convirtió Ana en la indiscutible ‘reina del verano’, aunque hubo años en los que este posado no se produjo tras la muerte de su hijo. El pasado año, sí que lo hizo en la revista ¡Hola!, donde lució una espectacular figura desde la residencia ubicada en el citado enclave balear. La protagonista de la portada del miércoles, 27 de julio, eligió el color blanco y negro para su posado, colores que lucía desde la partida de su hijo.

Ana Obregón posando en 2004 / Gtres

Pero no solo eso, sino que esta sesión fotográfica se hizo con fines solidarios, ya que todo lo recaudado fue directamente para la Fundación Aless Lequio. «Ahora, este posado tiene otro sentido para mí. Un sentido solidario, porque sus beneficios irán destinados a la Fundación. En realidad, todo lo que hago en mi vida lo hago por mi hijo. Ahora mismo, nada me hace feliz. Tengo un tope de felicidad. Ahora mismo, lo único que me hace feliz es la fundación de mi hijo y el libro», explicó la presentadora.

Ana Obregón posando en 2010 / Gtres

La última ocasión en la que Ana Obregón posó fue a finales de julio, al volver de Estados Unidos, donde Aless recibió el tratamiento contra el cáncer que padecía y con el que en un principio se llegó a curar. Ese verano fue uno de los más especiales para madre e hijo. «Nunca había valorado tanto las cosas que antes eran normales», reconoció la actriz.

Ana Obregón en un posado en 2008 / Gtres

Ahora, queda esperar si este 2023 Ana vuelve a recuperar la tradición, sobre todo ahora que ha vuelto a la vida, tal y como ella misma ha indicado en varias entrevistas tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra, nacida mediante gestación subrogada a través de la genética de su hijo en Miami, Estados Unidos. Por el momento, se ha quitado el luto y vuelve a lucir estilismos coloridos, por lo que quien sabe si este año se atreve a continuar con el ya mítico posado veraniego.