Antonia Dell’Atte anticipa la tormenta perfecta contra Ana Obregón: «Pronto se sabrá la verdad»

Antonia Dell’Atte acumulaba ya muchos meses de silencio. No es ningún secreto que por momentos ha podido dar la sensación de haber sido una de las grandes olvidadas en la crónica social. Pero la actualidad manda y otros nombres propios le han adelantado en importancia mediática. Así es la vida. Sin embargo, ahora vuelve con más fuerza que nunca para dar importantes novedades acerca de la batalla legal a cara de perro que mantiene desde hace años con Ana Obregón.

La italiana se querelló contra esta última por un delito de calumnias. Después de meses de no tener apenas noticias de en qué punto se encontraba este requerimiento judicial, ahora ha sido la primera quien ha arrojado luz al respecto. Y atención, se vienen curvas.

Ana Obregón y Antonia Dell’Atte / Masterchef

De nada sirvió ese abrazo en MasterChef Celebrity que en un principio se interpretó como un signo de enterrar el hacha de guerra. Todo sigue su curso y Antonia Dell’Atte se ha encargado de que todo el mundo, y en especial Ana Obregón, lo sepan. Sin querer dar apenas detalles de en qué punto se encuentra este proceso, la ex modelo ha querido generar expectación: «La verdad siempre triunfa, falta poco para conocer la verdad».

Estas palabras, concedidas a Semana, avanzan el inicio de su tormenta perfecta contra su archienemiga. Escueta en sus palabras y sin querer dar detalles que entorpezcan su camino en los tribunales, Antonia da pinceladas a la revista de lo que está por venir: «He perdonado a todas las personas, todo perdonado…todo bien», indica.

¿Por qué Antonia Dell’Atte se enfrenta a Ana?

Era Antonia Dell’Atte quien anunciaba a Look en exclusiva, allá por el 2021, que había decidido llevar a la bióloga a los tribunales. Acto seguido, lo hacía en su cuenta de Instagram. El detonante fue el supuesto mal trato que sufrió a manos de Alessandro Lequio cuando eran pareja. La italiana denunció que ella había sido «la primera en España en denunciar los malos tratos, en 1991. Hay una verdad y yo siempre he dicho la verdad».

Antonia Dell’Atte y Alessandro Lecquio / Gtres

Unas palabras que Ana Obregón negó, al punto de salir a defender con firmeza al padre de su hijo Aless y cargar contra Antonia Dell’Atte: «Alessandro JAMÁS me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador. He visto con mis propios ojos el informe de la POLICÍA CIENTÍFICA que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora LA HA FALSIFICADO», dijo.

La propia Ana comentó hace tiempo que «mientras ella se estaba separando de Alessandro, yo me enamoré de él y tuvimos un hijo. Yo en su posición también estaría dolida. Pero, ¿sabéis quién me presento a Alessandro? La misma Antonia en un restaurante en Italia (…) aunque yo soy una persona muy optimista, lo mejor que se puede hacer es perdonar». Por lo que se ve, el perdón no ha sido suficiente y el enfrentamiento entre la ex actriz y la que fuera musa de Armani está más vivo que nunca.