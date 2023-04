Antonia Dell’Atte reaparece tras su advertencia definitiva a Ana Obregón

El nacimiento de la nieta de Ana Obregón (68) por gestación subrogada en Miami, ha puesto indirectamente también en el foco mediático a Antonia Dell’Atte (63), quien fuera mujer de Alessandro Lequio durante una década, entre 1987 y 1997, y madre del hijo mayor de El Conde, Clemente Lequio (35). Y es que lejos de guardar silencio y mantenerse al margen de la polémica, ya desde el primer día que se conociera la feliz noticia para la interprete de Ana y los 7, Antonia se pronunció al respecto ya fuera indirectamente o no. «Disfrutando con mi hijo. Un regalo de Dios. Me gusta Miami, que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas patéticas e insoportables y sobre todo egoístas y egocéntricas ¡Huir siempre! Mamma mía», escribió en una publicación que, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie.

Tampoco lo hizo la advertencia que el pasado viernes la ex top model y presentadora italiana hizo a Obregón a través del programa Sálvame. Antonia intervino vía telefónica en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez con motivo de una imitación de su persona que estaba llevando a cabo el humorista Josep Ferré (53). «Con mi hijo hablo de toda la verdad y de toda una mentira que se ha construido en 33 años (…) No tengo nada que añadir, no me he pronunciado ni me voy a pronunciar pero no se tienen que dar noticias falsas», comenzó explicando, haciendo referencia al post referido anteriormente. «Si me tengo que pronunciar, explota la Tercera Guerra Mundial», advertía después.

«Por ahora prefiero ser una espectadora espero que todo esto se calme. Siempre he protegido a mi hijo. Siempre, siempre, siempre. Si me llamas en privado te comentaré, pero el Deluxe me espera. ¡Chao! (…) Tienes que saber que mi hijo sabe toda la verdad desde cuando estaba en mi tripa, con mi hijo hablo de toda la verdad y de una mentira que se ha construido en 33 años», zanjó.

Y dicho y hecho. Pues Antonia Dell’Atte ha reaparecido de nuevo este domingo en su perfil de Instagram, y compartido un vídeo en el que se confiesa «locamente enamorada de la vida». Sin indirectas, alusiones concisas y sin entrar al trapo (o al menos eso parece) de las últimas informaciones que se están dando en torno al nacimiento de la pequeña Ana Sandra Lequio, la italiana ha expresado que se siente «agradecida siempre a la vida que me ha dado tanto sobre todo, tanto amor. La sonrisa es una curva que lo endereza todo. Os regalo mi sonrisa, a la gente que amor, en todos los colores de la naturaleza. Feliz domingo», ha escrito.

«Antonia, ríe, siempre, ríe, haz que los demás crean que estás loca pero nunca triste. Ríe aunque se te esté derrumbando el mundo encima…Tú, sigue sonriendo. Hay personas que viven para tu sonrisa y otros que se enfadarán cuando entiendan que no han conseguido apagarla», añade en alusión a la célebre frase del ganador del Premio Oscar a Mejor Actor por su papel en La vida es bella, Roberto Roberto Remigio Benigni (70).