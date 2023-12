La tarde del pasado domingo, 17 de diciembre, se quedará para siempre en el recuerdo de Ana Obregón porque fue el día en el que tras meses de preparativos pudo bautizar a su nieta Ana Sandra. La pequeña nació el 20 de marzo mediante gestación subrogada gracias a la genética de Aless Lequio en el Memorial Regional Hospital de Miami, en Estados Unidos. Celebración que tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora de La Moraleja, en la localidad de Alcobendas. Mismo enclave en el que Aless Lequio fue despedido el 30 de junio de 2020.

Ana Obregón y Ana Sandra / Gtres

Entre los invitados se encontraban los hermanos de la actriz; Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio, así como Susana Uribarri y su hija Carlota, Raúl Castillo, entre otros. Sin embargo, hubo una sonada ausencia. Alessandro Lequio no acudió pese a haber estado invitado. Desde que se dio a conocer, el italiano ha dejado clara su postura y prefiere mantenerse al margen en todo a lo relacionado con la pequeña Ana Sandra.

La reacción de Alessandro Lequio

Este lunes, 18 de diciembre, Alessandro Lequio ha reaparecido en Vamos a ver, donde ha visto primero un vídeo resumen del bautizo y después ha dado su punto de vista, muy cauto, como siempre. «Yo, con todos mis respetos al programa y a la madre de mi hijo nunca he dicho nada y no diré nada que tenga que ver con mi hijo», ha comenzado diciendo. Después de conceder estas declaraciones, Joaquín Prat ha preguntado si fue invitado al bautizo. «Sí, sí, por supuesto (…) claro que me invitaron y no contesté». «, ha indicado el colaborador. «Fue simplemente no contestar, no va con segundas y no va conmigo nada de todo esto». Asimismo, ha indicado que esta situación la están llevando desde el «máximo respeto» al tener una disparidad de opiniones.

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

Desde el primer momento en el que trasciende que Ana Obregón y Alessandro Lequio van a ser abuelos, el contertuliano asegura que no quiere hablar del tema ni se va a pronunciar al respecto. Una vez más, ha utilizado la misma fórmula, desligándose por completo de la celebración en la que Ana Sandra fue bautizada, tres días antes de cumplir los 9 meses de vida.

Los padrinos de Ana Sandra

Finalmente, los padrinos de Ana Sandra son Celia Vega-Penichet, prima de Aless Lequio y a Giaccomo Ugarelli, amigo de la infancia del empresario. Fueron juntos la ICS (International College Spain) de La Moraleja. Una vez finalizada la carrera, Giacomo estudió un doctorado en Oxford. Aunque en un primer momento iba a ser Nacho Ansorena, gran amigo y socio fundador de la empresa Polar Marketing junto a Aless, a última hora se produjo un giro inesperado de los acontecimientos.

Ana Obregón junto a Ana Sandra / Gtres

Las palabras de Ana Obregón antes del bautizo

Antes de que comenzara el rito religioso, Ana Obregón reapareció a través de las redes sociales mientras se preparaba junto a su estilista, Alberto Dugarte. «Hoy yo creo que es de los días más bonitos y especiales de mi vida. (…) Estoy muy nerviosa es como si se fuera a casar o algo así», dijo, entre risas, la presentadora.