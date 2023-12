La tarde del domingo fue de lo más especial e inolvidable para Ana Obregón. Después de meses de preparativos, la presentadora ha podido bautizar a su nieta, Ana Sandra, nacida el pasado 20 de marzo en Memorial Regional Hospital de Miami, en Estados Unidos. La pequeña llegó a este mundo mediante la gestación subrogada a través de la genética Aless Lequio. Decisión que generó cierta controversia y que la actriz se encargó de explicar, ya que era la última voluntad de su primogénito.

En la tarde del domingo, 17 de diciembre, familiares y amigos se desplazaron hasta la iglesia Nuestra Señora de Alccobendas, el mismo lugar en el que Aless Lequio fue despedido el 30 de junio de 2020. Si bien uno de los grandes ausentes a la cita fue Alessandro Lequio, abuelo de la pequeña, hubo otra persona que también se esfumó de la lista de invitados. Se trata de Nacho Ansorena, quien, en un principio iba a ser el padrino de Ana Sandra, que en dos días cumplirá los nueve meses de vida. Finalmente, los padrinos de la nieta de la actriz son Celia Vega-Penichet, prima de Aless Lequio y a Giaccomo Ugarelli, amigo de la infancia del empresario. Fueron juntos la ICS (International College Spain) de La Moraleja. Una vez finalizada la carrera, Giacomo estudió un doctorado en Oxford.

Sin embargo, Nacho Ansorena no solo no ha ejercido el mencionado papel en la ceremonia religiosa, sino que tampoco ha asistido a la reunión. Nacho y Aless Lequio mantenían un vínculo muy cercano, tanto que fundaron juntos en 2014 la empresa Polar Marketing, que sigue estando en activo y que es gestionada por Nacho.

Nacho ahora vive en Londres, y está haciendo un máster con el que quiere seguir formándose para labrarse su futuro. Pese a que su nombre ha acaparado algún que otro titular tras la pérdida del joven emprendedor, lo cierto es que Ansorena siempre ha hecho gala de su habitual discreción. De hecho, ahora, tiene las redes sociales blindadas, es decir, para acceder a su perfil de Instagram, el empresario debe aceptar la solicitud.

El homenaje de Nacho a Aless

Cuando Aless falleció, Nacho quiso homenajearle a través de las redes sociales. «Mi hermano, mi socio, mi todo. Eres, fuiste y serás el mayor ejemplo de lucha que pise mi vida. No es justo que te vayas, no es justo que la gente no conozca ni el 1% de todo el valor, la bondad y la persistencia que tenías. Daba igual dónde y cómo, Nueva York, Barcelona, Madrid o un puto garaje, siempre luchabas con una sonrisa. Así es el eterno y amargo recuerdo con el que nos dejaste: sonriente, luchador. Descansa en paz, hermano, da recuerdos ahí arriba», escribió, roto de dolor. Desde entonces, Nacho no ha vuelto a pronunciarse ni ha concedido entrevistas creándose así un perfil hermético difícil de romper.