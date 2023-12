Los momentos clave que han marcado el año de Ana García Obregón

Ana Obregón está de plena actualidad debido a la decisión que ha tomado con su futuro profesional. Uno de los momentos más esperados del año es verla en la Puerta del Sol de Madrid presentando Las Campanadas. Después de una etapa lejos de este proyecto, regresó por todo lo alto de la mano de Anne Igartiburu.

El programa fue un auténtico éxito y TVE le ha propuesto repetirlo, pero en esta ocasión la actriz y presentadora tiene otros planes. «He dicho que no porque mira, de verdad, no me quiero separar de mi niña. Es su primer año. Ya sé que estará dormidita, pero me da igual, yo quiero estar a su lado mirándola y eso no me lo quita ni la Puerta del Sol», comenta al respecto.

Ana Obregón en el programa ‘Joaquín, el novato’ / Antena 3

Ana Obregón ha vivido momentos muy complicados que afortunadamente están cada vez más lejos de su presente. En todas sus entrevistas insiste en que nunca va a superar la pérdida de Aless Lequio, pero cree que ha hecho lo correcto al cumplir las últimas voluntades del joven. Su 2023 ha estado marcado por la llegada al mundo de Anita Sandra, la hija del fallecido empresario. Aless dejó un testamento ológrafo y les explicó a sus padres que su sueño era tener descendencia. Esa es la razón por la que Ana viajó a Miami y siguió un proceso de gestación subrogada.

El distanciamiento de Ana Obregón y Alessandro Lequio

Alessandro Lequio era una de las pocas personas que conocía las intenciones de Ana Obregón. La actriz insiste en que es «una mujer inteligente» y recuerda que lo tenía todo planeado antes de abrazar a su nieta por primera vez. Durante este tiempo ha dado varias entrevistas para que el público tenga claro que el futuro de Anita Sandra está muy protegido. Obregón recalca que en el terreno económico no tendrá ningún tipo de problemas porque ella «lleva toda la vida trabajando».

Alessandro Lequio paseando con el rostro serio / GTRES

La otra gran preocupación era saber quien cuidara de la hija de Aless Lequio cuando Ana no esté. La bióloga ha explicado que la niña tiene dos padrinos y que el día de mañana se quedará con su sobrina. En este sentido todo está controlado y únicamente hace falta una cosa para terminar de cerrar el círculo: la reconciliación entre Ana y Alessandro Lequio. A pesar de las diferencias que tuvieron después de su ruptura, después del adiós de Aless se unieron bastante y solo se han vuelto a separar después del nacimiento de Anita Sandra.

La boda a la que Ana Obregón no ha estado invitada

Carolina Monje y Álex Lópera en su boda / GTRES

Ana Obregón no pretende hablar más de Alessandro Lequio en público porque no quiere tener más problemas con él, pero sí ha dejado claro que el colaborador puede conocer a la nieta que tienen en común cuando considere oportuno. Este mes de diciembre será su bautizo y Ana no quiere explicar si Alessandro está invitado al evento. La que no recibió ninguna invitación fue ella. Carolina Monje, la última novia de Aless se casó con el empresario Álex Lopera en Cataluña y celebraron una boda por todo lo alto.

Carolina prefiere estar apartada de la crónica social. Le costó mucho superar la pérdida de su novio y ahora ha empezado una nueva vida donde Ana no tiene cabida. Se ha especulado mucho sobre el tipo de relación que mantienen, pero el entorno de Obregón confirma que no hay ningún problema entre ellas