Han sido meses en los que Ana Obregón ha estado en el ojo del huracán tras su último movimiento. El pasado 20 de marzo, la presentadora viajó hasta Miami, Estados Unidos, para dar la bienvenida a su nieta a la que ha llamado Ana Sandra. La bebé que nació mediante gestación subrogada a través de la genética de su hijo, Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer, tiene ya más de dos meses. Mucho se ha especulado sobre la llegada de la actriz, pero, finalmente, este miércoles, 31 de mayo, ha aterrizado en España.

Visiblemente contenta y con ganas de emprender esta nueva etapa, la intérprete que protagonizó la mítica serie de Ana y los 7 ha montado en un vehículo junto a la pequeña. Como era de esperar, los hermanos de Ana Obregón, Javier, Celia y Amalia, han sido de los primeros en conocer a la que es hija de su sobrino.

En medio de este revuelo mediático hay otro protagonista que también ha acaparado la primera plana mediática, el abuelo de la recién nacida, Alessandro Lequio. El italiano ha reaparecido en esta fecha clave en El programa de Ana Rosa, donde colabora habitualmente y no ha dudado en dar su opinión tras el aterrizaje de su y ex y de su nieta.

«Sorprendente, pero no no tenía la fecha marcada en la agenda. No tenía ni idea, pero bienvenida, muy bienvenida», ha dicho sobre la llegada de Ana Obregón. Asimismo, también ha respondido a la pregunta de Joaquín Prat sobre si va a conocer a la niña. «No te voy a responder porque de este tema como todos los relacionados con mi hijo yo no voy a hablar y así me voy a mantener», ha puntualizado.

El colaborador era una de las pocas personas que sabía desde el principio que Obregón estaba inmersa en este proceso, pero siempre se ha querido mantener cauto cuando ha tenido que dar alguna declaración.»Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste, hasta complicado», reconoció hace unas semanas en el programa en el que trabaja.

Alessandro ya ha dejado claro en más de una ocasión que por el «profundo respeto» que le tiene a su hijo no va a hablar de nada que tenga que ver con él porque considera que al joven emprendedor no le gustaría, y es que, Aless siempre se mostró de lo más discreto en todo a lo relacionado con su vida más personal. «Necesito no hablar más (…) Mi única postura, todo lo que piense y diga, quiero hacerlo en la intimidad de mi familia», dijo en el espacio conducido por Ana Rosa Quintana.



En las últimas semanas, desde que se dio conocer esta situación familiar de Ana Obregón y que afecta de manera directa al italiano, se ha rumoreado la tensión que podría existir entre ellos. Resulta que, Alessandro no era conocedor de todo lo que estaba tramando Ana, al menos eso explicó. «Bueno, me estoy enterando de cosas que yo no sabía», comentó a finales del mes de marzo, diez días de venir al mundo Ana Sandra.