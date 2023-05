Ana Obregón es una mujer completamente nueva después de cumplir la voluntad de su hijo y convertirse en madre de Ana Sandra. La niña, nacida por gestación subrogada con el esperma que congeló Aless Lequio en vida, está viviendo sus primeros meses de vida. Y lo hace en Miami, junto a su abuela, quien no escatima en cuidados para la pequeña. Entre otras cosas y mientras se espera el regreso a España de ambas, Ana va a afrontar el primer Día de la Madre tras esta novedad que ha cambiado su vida. Una jornada que será mucho más feliz que en los últimos tres años, cuando el dolor le golpeaba durísimo y le resquebrajaba el corazón por recordar a su malogrado primogénito.

Especialmente complicado fue el primer domingo de mayo de 2021. Ese día se enfrentaba al día de todas las madres con la irremplazable falta de su hijo, fallecido en 2020. Ana Obregón, que siempre ha utilizado su cuenta de Instagram como canal de desahogo, expresó su pesar con un emotivo texto que recordamos a continuación.

«Para todas las madres, futuras madres y, en especial, a las madres que han perdido uno», comenzaba diciendo. «Es mi primer día de la madre sin ti hijo mío y daría mi vida, mi futuro completo, para que volvieras», continuaba. La bióloga no daba la espalda a la realidad: «Lloro todos los días por ti, Aless».

En este post, Ana Obregón se atrevía a sangrar unas líneas repletas de sentimiento e incluso recreaba lo que habría dicho Aless Lequio al verla sufrir: «Lo sé, mami, porque recojo cada una de tus lágrimas. Mamá tu fuiste la primera persona que me quiso y la primera persona que amé. Siempre estuviste cuando te necesite cogiéndome de la mano con amor hasta el final y siempre sabías cuando necesitaba un abrazo. Estoy cada segundo contigo, mamá, en tu alma y tu corazón. Porque no me llevé tu corazón, pero si dejé el mío contigo».

Ana Obregón: del primer Día de la Madre sin Aless al último con él

La reciente publicación de El Chico de las musarañas, el libro que empezó a escribir Aless y ha terminado su madre, se detalla cómo vivió Ana Obregón el último Día de la Madre junto al hijo que compartía con el italiano Alessandro Lequio, Il Capo, como le llamaba su propio vástago. Fue el 3 de mayo de 2020 y la situación no podía ser peor.

Ana Obregón vivía intranquila en el hospital de Barcelona donde el emprendedor recibía tratamiento. Quedaban 10 días para el peor final posible. La protagonista de Ana y los 7 solo se separaba de su hijo para ducharse en el apartamento que había alquilado en la ciudad.

Al llegar a la habitación vio a su hijo en mal estado y así lo relata en el mencionado libro: «Pensé en ti, me sentía tan culpable de poder contemplar las flores que empezaban a brotar, de escuchar el silencio interrumpido por los trinos de los pájaros que parecían despertar de su letargo, culpable de sentir los rayos de sol en mi cara, de poder andar, correr, comer, beber, todo lo que no podías hacer por estar a tus 27 años condenado a una cama de un hospital. Pensé en la infinidad de cosas que hacemos constantemente cada día sin apreciarlo». Ana Obregón no estaba para otra cosa que no fuera su hijo, pero su teléfono le recordó que era el Día de la Madre y llamó a la suya. Aunque su cabeza estaba en otro sitio: «En el pasillo me paró el oncólogo para decirme que el ensayo no estaba funcionando, no quería escucharle, asentí y proseguí hasta tu habitación. Continuabas con fiebre, muy débil, y estaban finalizando otra nueva transfusión de sangre», recuerda.

Por último, aunque el estado de su hijo era el de una persona muy debilitada, quiso tener un bonito detalle con su madre, diciéndole: «Ven, mamá, hoy es tu día’. Me acerqué a la cama y me entregaste una rosa blanca y una nota que habías escrito a duras penas. No reconocía ni tu letra», relata antes de compartir dicha nota. «Mamá: No sé qué sería de mí sin ti. Eres mi persona favorita desde siempre y para siempre. No lo olvides nunca. Te quiero, Aless.

Sobran más palabras.