Ana Obregón y Alessandro Lecquio fueron una de las parejas más consolidadas de la década de los 90. Sin embargo, a día de hoy, no queda rastro de ese idílico romance, solo una relación cordial. Este 2023, la presentadora ha protagonizado una de las noticias más comentadas del año: la llegada de su nieta Ana Sandra Lecquio Obregón, nacida por gestación subrogada. El padre de la pequeña es el hijo de la actriz y del presentador, Aless Lecquio, que falleció en 2020 debido al cáncer que padecía. En LOOK hemos querido hacer un repaso por los desencuentros más sonados entre el colaborador del programa de Ana Rosa Quintana y la intérprete.

Alessandro Lecquio y Ana Obregón de jóvenes/ Gtres

Ana Sandra llega al mundo

El nacimiento de Ana Sandra supuso un punto de inflexión en la relación entre Alessandro Lecquio y Ana Obregón. El presentador recibió la noticia de su nacimiento por sorpresa, ya que como el mismo confirmó, no era conocedor de nada: «Sorprendente, pero no tenía la fecha marcada en la agenda. No tenía ni idea, pero bienvenida, muy bienvenida», fueron sus primeras palabras.

Durante este tiempo, han sido muy pocas las declaraciones que el aristócrata ha hecho sobre la pequeña, ya que desde que falleció Aless, siempre ha intentado contestar lo menos posible sobre cualquier tema que tenga que ver con su progenitor: «Cuando mi hijo murió, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. No he comentado nada ni enseñado lo que sentía. No he dicho ni una palabra y lo voy a seguir haciendo porque es lo que le gustaría a él. Por respeto a él no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido. Sabéis que soy así y no voy a cambiar. Es lo único que voy a decir», confesaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)



A pesar de ello, con el paso del tiempo, el “yayo” Alessandro ha mostrado el cariño que le guarda a la nieta de Ana Obregón: “La chica es muy linda, hay que decir la verdad. Soy muy malo con los parecidos. Para mí, todos los niños son iguales. Aless era pelón, no tenía pelo cuando nació y era muy rubio, muy rubio igual que mi hija. A esta la veo más morenita, más morenita. Mi madre también era más rubia”, aseguraba en el programa de Telecinco.

Las palabras de Alessandro Lequio tras la presentación del libro de Ana Obregón

Ana Obregón y Alessandro Lecquio con su hijo/ Gtres

El pasado mes de abril, Ana Obregón publicó su libro, El chico de las musarañas, el cual comenzó a escribir Aless cuando le diagnosticaron cáncer y la presentadora ha terminado de escribir durante estos años. A pesar de que en un primer momento, el italiano pretendió mantenerse alejado de lo que había hecho su exmujer, no tardó en confesar lo que pensaba respecto a ello: «Esta no es ninguna historia preciosa. Que quede muy claro que cada uno es libre de escribir y decir lo que quiera, pero no es ninguna historia preciosa. Es una historia de terror, y del peor de los terrores», comenzaba diciendo en el programa de Telecinco en el que colabora. «Tú sabes, Ana, que yo me caliento fácilmente y creo que eso es una de las debilidades que tengo, pero también… no está mal. Decías, Joaquín, que tú te quedas con lo de la fundación. Yo creo que sí, todo el dinero que se genere está bien, pero también hay otras formas de generar ese dinero. Eso es lo que yo pienso”, añadió.

El bautizo de Ana Sandra

Este viernes ha tenido lugar el bautizo de Ana Sandra. Un evento que se ha celebrado en la iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja, al que han acudido numerosos rostros conocidos. Una de las grandes ausencias ha sido la de Alessandro Lecquio, el cual ha decidido no acompañar a la madre de su hijo en este día tan importante. Cabe recordar, que la pequeña ha sido bautizada en el mismo templo donde fue celebrado el funeral de Aless el 30 de junio de 2020. Ante esta celebración, el presentador ha mediado pocas palabras de su opinión diciendo que se encuentra “sin comentarios”.