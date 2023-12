La cuenta atrás ha llegado a su fin. Ana Obregón, de 68 años, tenía este día marcado en el calendario desde hacía ya algún tiempo. Finalmente, este domingo, 17 de diciembre, su nieta Ana Sandra ha sido bautizada en la iglesia Nuestra Señora de la Moraleja, situada en la localidad de Alcobendas, el mismo lugar en el que Aless Lequio, su padre biológico, fue despedido el 30 de junio de 2020. A la importante cita ha acudido un grupo reducido de personas, que ha comenzado a llegar alrededor de las 16:30. Entre ellas, como era de esperar, se encontraban los hermanos de la actriz, así como Susana Uribarri y su hija, de las primeras en llegar.

Susana Uribarri y su hija en el bautizo de Ana Sandra / Gtres

Pero el momento más esperado ha sido cuando ha llegado la protagonista de la jornada, Ana Sandra, al filo de las 17:00 horas. La niña, que en 3 días cumplirá nueve meses de vida, ha lucido el mismo faldón que llevó su padre, Aless Lequio, en su bautizo. Ana Obregón ha bajado del coche con Anita, como la llama cariñosamente, muy feliz y emocionada, y ha saludado a los medios de comunicación allí presentes.

Ana Obregón y Ana Sandra / Gtres

Para la ocasión, Ana ha lucido un conjunto de dos piezas en tweed formado por una blazer estructurada con solapa y cinturón incorporado del mismo tejido y falda de corte midi, plisada en rosa pastel a tono con una diadema. A sus pies unos slingback a juego con el resto del conjunto. En cuando al cabello, ha optado por unas ondas naturales y un make up con en el que ha marcado sus ojos con sombra negra, obra de Alberto Dugarte, su estilista de confianza.

Ana Obregón y Ana Sandra / Gtres

El padrino de Ana Sandra

En los últimos días, todo apuntaba a que sería Nacho Ansorena, gran amigo y socio fundador de la empresa Polar Marketing junto a Aless Lequio, el padrino de la ceremonia. Sin embargo, no será así porque este importante papel lo llevará a cabo otro amigo del hijo de Ana Obregón. Se trata de Giacomo, quien conoció a Aless cuando tan solo tenía 4 años, tal y como informa Vanitatis. Fueron juntos la ICS (International College Spain) de La Moraleja. Una vez finalizada la carrera, Giacomo estudió un doctorado en Oxford. Por otro lado, la madrina ha sido Celia, prima de Aless.

Las palabras de Ana Obregón antes del bautizo

Antes de que comenzara el rito religioso, Ana Obregón ha reaparecido a través de las redes sociales mientras se preparaba. «Hoy yo creo que es de los días más bonitos y especiales de mi vida. (…) Estoy muy nerviosa es como si se fuera a casar o algo así», ha dicho, haciendo gala de su habitual sentido del humor.

Un anuncio bomba: el nacimiento de Ana Sandra

Si ha habido una noticia este 2023 que ha hecho tambalear los cimientos de la crónica social de nuestro país esa ha sido la del nacimiento Ana Sandra, nacida el pasado 20 de marzo, en el Memorial Regional Hospital de Miami, en Estados Unidos. La pequeña llegó a este mundo mediante la gestación subrogada a través de la genética Aless Lequio. De esta manera, Ana Obregón cumplió la voluntad de su hijo de que tuviera descendencia tras su partida, tal y como ella misma confesó en ¡Hola!

«Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él», indicó la presentadora. Sobre esta decisión, Ana también se sinceró. «La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo. Ese mismo día. Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal», aseguró.