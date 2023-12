El pasado siempre vuelve y si no que se lo digan a Telecinco. Este martes, la cadena de Fuencarral se trasladaba al planeta Marte, con el espacio en late night, donde la crónica nocturna y el humor marcaron la tónica de Crónicas marcianas: el reencuentro. Espacio que estuvo presentado desde su debut en 1997 hasta su despedida en 2005 por Xavier Sardá. A escasas horas de emitir el espacio, TardeAR se convirtió en un pequeño homenaje cargado de nostalgia.

Ana Rosa Quintana hizo un repaso por los mejores momentos y aprovechó para hacer una confesión sobre Alessandro Lequio: «Cuando le contraté para las mañanas no le soportaba, llegó como un auténtico miura. En aquellas noches marcianas repartía estopa para todo el mundo, llegó al matinal totalmente desbocado y me costó muchísimo contener a esa fiera que llevaba dentro», expresó con ese toque de humor que tanto la caracteriza. «No me soportabas, pero nos hemos convertido en familia», contestó Lequio, muy orgulloso del vínculo tan cercano que han creado con el paso de los años. «Ahora somos familia, soy la madrina de su niña», continuó diciendo la presentadora.

Si yo he visto a Lequio descamisado haciendo el tonto VOSOTROS TAMBIÉN ☺️ pic.twitter.com/1MTOwcjbHC — • TodoSalseO • 🧡 (@TodoSalseos) December 12, 2023

Sin embargo, poco después llegó el momento más divertido e inesperado de la tarde. Durante el programa, se emitieron algunas de las secuencias más icónicas de Crónicas Marcianas, entre ellas el debut televisivo de Lequio. Fue entonces cuando Alessandro Lequio sin mediar palabra se levantó de su silla y comenzó a desnudarse ante la atenta mirada de los allí presentes. Finalmente, Alesandro se quitó la camiseta y comenzó a hacer un baile. Ante su sorpresa, Ana Rosa no dudó en espetar mientras aplaudía un: «Qué grande eres». Como era de esperar esta escena no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales y fueron varios los internautas que comentaron esta acción por parte de Lequio.



Y es que, el regreso de Crónicas Marcianas ha desatado una oleada de opiniones y euforia, ya que fue uno de los formatos de mayor éxito de la historia de la televisión. Se erigió como un referente de la también conocida como la pequeña pantalla gracias a su singular de humor, sátira y actualidad. Fórmula que conquistó los corazones de millones de telespectadores que han acogido positivamente esta apuesta del holding italiano.

La audiencia de ‘Crónicas Marcianas’

Asimismo, los datos hablan por si solos. El especial fue la opción más vista de la noche del martes con casi 1.3 millones de espectadores, logrando un 14.1% de cuota. Durante la emisión, el programa rindió homenaje a figuras como el entrañable Señor Galindo (Martí Galindo), Rosa María Sardà, Carmen Hornillos y el productor ejecutivo y creador del formato Joan Ramón Mainat, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Latre (@carloslatre)

La nostalgia como hilo conductor provocó que muchos usuarios reflejaran su opinión en la Red, dejando clara su postura: la de que regrese el espacio capitaneado por Sardá.