Alessandro Lequio contra todos: repasamos los grandes enfrentamientos televisivos del italiano

Alessandro Lequio fue uno de los rostros más perseguidos de los años 90. Su relación con la modelo Antonia Dell’Atte le posicionó en una situación privilegiada y de un momento a otro los periodistas más importantes se hicieron eco de su presencia. Llegó a España por todo lo alto y enseguida se dio cuenta de que tenía un talento especial para trabajar en los medios de comunicación. Después de romper con Antonia se enamoró de Ana Obregón, fruto de este amor nació Aless Lequio, quien también supo ganarse el respeto de los espectadores.

Alessandro Lequio está dando mucho de qué hablar últimamente debido a las críticas que ha lanzado contra Chenoa. La cantante se ha separado temporalmente de Miguel Sánchez, con el que se casó hace poco más de un año.

El colaborador de Vamos a ver considera que Chenoa «no sabe elegir» y le ha dedicado unas palabras poco cariñosas que han abierto un gran debate. No entiende que el artista ponga como excusa para romper con Miguel que están en momentos diferentes. «No se puede hablar de tiempos y ritmos distintos. Cinco años es tiempo de sobra para entender esto», comenta al respecto. Sin embargo, lo que llama la atención es que Chenoa solo es una más en su larga lista de enemigos.

Genoveva Casanova, en el punto de mira de Lequio

Genoveva Casanova posando en un evento / GTRES

Alessandro Lequio ha sido muy crítico con el último escándalo que ha protagonizado Genoveva Casanova. La mexicana mantiene una amistad con el príncipe heredero de Dinamarca que ha despertado todo tipo de comentarios y Alessandro no ha querido quedarse atrás. Insinúa que es ella la que está detrás de todo porque quería convertirse en noticia y regresar a la crónica social por todo lo alto.

«Por mucho que digan, las casualidades no existen y la teoría del fotógrafo que pasaba por allí me cuesta mucho creerla», declara. Según su punto de vista, es prácticamente imposible que un paparazzi pudiera captar a Genoveva con Federico de Dinamarca de forma casual.

Belén Esteban, la rival histórica de Alessandro Lequio

Belén Esteban posando en su cumpleaños / GTRES

Belén Esteban comprobó en primera persona el temperamento de Alessandro Lequio, quien por otro lado es un rostro muy querido en su programa. El tertuliano tiene buena relación con todos sus compañeros, pero cuando trabajaba con Belén Esteban no lograron crear una sintonía óptima. Coincidieron en El Programa de Ana Rosa, el mítico espacio que Ana Rosa Quintana llevó a lo más alto y le convirtió en la reina absoluta de las mañanas.

Belén recibió una oferta de la productora La Fábrica de la Tele y decidió mudarse a las tardes de Telecinco para colaborar en Sálvame. A partir de ese momento comenzó una guerra entre ella y Alessandro Lequio que tuvo momentos de alta tensión.

Kiko Rivera tampoco se escapa de Alessandro

Kiko rivera cantando en uno de sus conciertos / GTRES

Kiko Rivera protagonizó un conflicto con Isabel Pantoja que generó mucho contenido en los programas de Telecinco. Alessandro Lequio se posicionó al lado de la cantante y atacó a Kiko acusándole de haber traicionado a su madre. «Para él todos son malos menos él, que es un bendito. Es tan egoísta que, al describir el encuentro con su madre dice ‘es la madre que necesitaba’ en un momento en el que Isabel necesitaba más un hijo que Kiko una madre», explicó Lequio en 2021 en El Programa de AR.

La Reina Letizia y su nula relación con Alessandro Lequio

La Reina Letizia en una de sus últimas apariciones / GTRES

Alessandro Lequio presume de ser «sobrino» de Juan Carlos I y esa es una de las razones por las que tiene mala relación con la Reina Letizia. Le ha atacado muchas veces, la última después de la jura de la Constitución de la princesa Leonor.

El ex de Ana Obregón no entiende que doña Letizia no permitiera que Juan Carlos pernoctase en el Palacio de la Zarzuela después del cumpleaños privado de la heredera. También aprovechó este momento para arremeter contra el Rey Felipe, al que considera responsable de los últimos acontecimientos que ha vivido don Juan Carlos.