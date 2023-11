Ana Obregón «dice no» a las Campanadas y desvela el motivo

Ana Obregón se reencontraba con lo medios de comunicación este miércoles tras acudir a un evento organizado por La Cabine, la firma cosmética de la que es embajadora desde hace cinco años. Siendo fiel a su carisma y a su activa interacción pública, la actriz ha conversado con los periodistas encargados de cubrir el acto y más allá de hablar sobre los productos de la marca, ha sorprendido a todos los presentes desvelando, por primera vez, uno de los últimos gestos que tuvo su hijo con ella antes de morir.

«A esta marca le tengo un especial cariño porque este contrato me lo hizo mi hijo», confesaba sin poder evitar emocionarse. Recordaba que se encontraban en Nueva Jersey mientras Aless se sometía a un proceso de radioterapia y quimioterapia al mismo tiempo y aunque sus fuerzas físicas eran mínimas, recibió un mensaje por parte de la firma solicitando a la bióloga como embajadora y, sin dudarlo, se puso manos a la obra con el contrato: «Ahí comenzó todo», decía.

Ana Obregón en el evento LaCabine/ Gtres

Dejando a un lado su función como embajadora de la firma de cosmética mencionada, como no podía ser de otra manera, Ana Obregón ha sido preguntada por el gran evento que está a punto de llegar: el bautizo de Ana Sandra, su nieta e hija biológica de Aless. Una reunión familiar en la que existe una gran duda sobre la presencia del abuelo de la protagonista: Alessandro Lequio. Ocho meses después de su nacimiento, el colaborador de Vamos a ver sigue resistiéndose a conocerla por motivos personales. Haciendo referencia a la posible ausencia del que fue su pareja, Ana Obregón ha decidido «tirar la toalla» frente a los medios al opinar sobre el asunto: «No voy a decir nada porque cada vez que digo algo, contestan por el otro lado», señalaba.

Ana Obregón da la noticia bomba que nadie esperaba

Además de revelar el detalle profesional que tuvo Aless con ella antes de morir, la protagonista de Ana y los siete hablaba sobre como serán estas primeras Navidades junto a la pequeña Ana Sandra: «Yo llevaba como tres años sin un árbol de Navidad ni una luz y ya está puesto todo. Su cara cuando lo ha visto ha sido espectacular», decía. Sin embargo, la noticia bomba venía después de estas palabras, cuando la intérprete informaba de que había rechazado volver a dar las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid.

Ana Obregón en las Campanadas de TVE / Gtres

«Este año he dicho que no a todo. De verdad, no me quiero separar de mi niña, es su primer año. Ya sé que estará dormidita pero me da igual, yo estaré mirándola a su lado», explicaba, añadiendo que en la etapa en la que se encuentra su vida no echará nada de menos tomarse las uvas en riguroso directo desde RTVE. «Con mi hijo no pude porque trabajaba muchísimo y estaba ahí todo el día metida en Prado del Rey con Qué apostamos y el otro, y ahora no quiero separarme y digo ‘no’ a todo. Quiero estar con ella (con Ana Sandra)», concluye.