‘Un día en la Historia de España’: el programa de televisión que huye de las leyendas negras para ensalzar la identidad cultural

Hechos. Sin edulcorar y sin caer en leyendas negras. Ese será el contenido que ofrecerá Un día en la Historia de España, el programa de televisión que emitirá un capítulo diario: 365 episodios para 365 días y, a su vez, para 365 efemérides, todas ellas clave para entender la identidad cultural española y reivindicar su valor.

«España no sólo hizo historia, la abrió al mundo. Como cruce de civilizaciones y puente entre culturas, su pasado constituye un legado universal que merece ser recordado y transmitido con rigor», explicó en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid Antonio Ruiz, director general de AMC Global Media Iberia & Latin America, responsables de la producción del programa.

El programa estará en manos del divulgador José Carlos Gracia, garantía para contar la historia lejos del aburrimiento (incluso para quien no sea un amante de la materia). Gracia, voz del reconocido podcast Memorias de un tambor, que llega a alcanzar 600.000 descargas en algunos de sus episodios -y una media de 280.000-, será el narrador. Y, en esta ocasión, irá al grano: serán 20 horas de contenido, lo que se traduce en apenas tres minutos diarios.

Un formato «flash» que abarcará, cronológicamente, «desde Atapuerca al gol de Iniesta» en la final del Mundial de 2010, comentó el creador. De esta forma, espera llegar también al público que vive en la burbuja de TikTok. «La historia de España es tan rica que cada día del año merece ser recordado. Con esta serie, queremos rescatar y dar protagonismo a hechos, personajes y episodios clave que nos ayudan a comprender mejor quiénes somos hoy», declaró.

Entre las efemérides, se ha escogido la del 2 de mayo para debutar. Se estrenará, por tanto, con el levantamiento de 1808 en Madrid, contra las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, que se encontraban en España de paso para invadir Portugal. Sin embargo, tras varios meses instaladas en Madrid, empezó a circular el mensaje de que los franceses pretendían sacar de la ciudad al último miembro de la Familia Real que quedaba en la capital, el infante Francisco de Paula (hijo de Carlos IV), lo que precipitó el levantamiento.

También se dará espacio a acontecimientos como la conquista de Toledo de Alfonso VI a los musulmanes (1805), la publicación del Quijote, el inicio de la Guerra de Sucesión o la conversión al catolicismo del rey visigodo Recaredo. La relevancia de este último, en el 589, se explica por el gesto de Recaredo con el pueblo que gobernaba, para evitar las disputas de los germánicos con la población hispanorromana. Una forma de ahondar en la identidad cultural española y, a la vez, en la civilización occidental.

El programa se emitirá todos los días a las 22:00 horas en Canal Historia, disponible en la plataforma AMC y en operadores de cable, y estará también disponible en streaming. Asimismo, se pondrán todos los capítulos a disposición de profesores y alumnos con anterioridad, como herramienta de apoyo a la comunidad docente, a través de la web del programa.