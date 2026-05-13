Tal día como hoy, hace seis años, perdía la vida a sus 27 años Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Tras dos años de lucha contra un sarcoma de Ewing, el joven fallecía dejando atrás un legado que no sólo han continuado sus progenitores, sino también su íntimo amigo, Nacho Ansorena, con el que en 2015 fundó Polar Marketing, una empresa dedicada al marketing digital, relaciones públicas, publicidad, branded content, viralización de contenidos, influencers, SEO y posicionamientos y eventos para marcas de ocio y lifestyle.

En un comienzo, Aless figuró como administrador y socio único de Polar Marketing. Sin embargo, la llegada de su amigo a la empresa lo cambió todo. Aunque a día de hoy, y seis años después de la muerte del hijo de Ana Obregón, sigue activa en los registros mercantiles y plataformas empresariales, lo cierto es que su actividad ha reducido y mucho desde sus comienzos.

Así empezó la empresa de Aless Lequio y Nacho Fernández Ansorena

En 2012, Aless tuvo una idea de negocio. Cuando el fenómeno influencer comenzó a despegar en España, el joven fue todo un visionario —ya que en 2015 no estaba tan profesionalizado en España como hoy— y creó Polar Marketing Solutions SL —con un capital social inicial de 3.006 €—, que se constituyó el 28 de diciembre de 2015 en Alcobendas. Desde el comienzo, la empresa —bajo el lema Pescamos donde están los peces, que se convirtió en su identidad principal— se definió como una agencia de growth hacking que se posicionó gracias al branding joven, así como su enfoque en startups.

Entonces, la empresa ganó notoriedad mediática gracias al perfil público de Aless Lequio, que estuvo apoyado por sus padres desde el primer momento. Desde sus inicios hasta el 2019, la agencia vivió su momento de auge y contó con 50 clientes, un equipo de 20 personas, una base de datos que superaba los 10.000 influencers y herramientas propias de software y automatización. Sin embargo, para Aless su empresa era mucho más que un negocio. «Polar Marketing es un hobby que afortunadamente resulta ser un negocio. Tengo el placer de poner en práctica conocimientos que he ido adquiriendo durante 23 años de vida, y encima cobrar por ello. Polar no es un curro. Polar es un sueño hecho realidad», dijo entonces el hijo de Obregón. Por su parte, Nacho Fernández Ansorena declaró en una entrevista en EFE que, en su primer año en el mercado, tuvo una facturación superior al millón de euros.

El impacto de la muerte de su fundador

En mayo de 2020, cinco años después de crear su propio negocio, Aless perdía la vida. Aunque evidentemente las prioridades del joven —así como de su entorno— cambiaron, Polar Marketing sufrió una crisis, ya que el hijo de Ana Obregón era la cara visible y el motor principal de su startup.

Tras su muerte, Nacho Fernández Ansorena —que ha mantenido la relación y el vínculo con el clan Obregón— pasó a ser administrador único y asumió la dirección del proyecto como una manera, también, de continuar con el legado empresarial de su gran amigo.

La situación actual de Polar Marketing

La realidad es que la empresa que fundó Aless está marcada actualmente por varias incógnitas. Aunque sigue existiendo legalmente y continúa apareciendo como activa en registros mercantiles y plataformas empresariales —así como en su perfil de redes, cuya última publicación data de febrero del 2026—, lo cierto es que hay varios indicadores que muestran que ya no tiene el crecimiento ni la presencia pública que tuvo en sus inicios y su actividad en el universo 2.0 y en comunicación corporativa se ha reducido, y mucho, desde el 2023.

De hecho, los últimos datos económicos conocidos de Polar Marketing reflejan una empresa mucho más contenida que en sus años de máximo crecimiento, aunque todavía rentable y operativa. En 2022 —último ejercicio ampliamente citado— la agencia alcanzó una facturación cercana a los 540.000 €, lo que supuso además un crecimiento interanual del 28% respecto al año anterior. A ello se sumó un beneficio neto de alrededor de 42.000 € y una plantilla que oscilaba entre los siete y nueve empleados, cifras que evidencian que, pese al duro golpe que supuso la muerte de Aless Lequio, la compañía logró mantenerse activa bajo la dirección de Nacho Fernández Ansorena.

Aunque la muerte de Aless Lequio en 2020 supuso un duro golpe para la compañía y puso en duda la continuidad del proyecto, Polar Marketing logró mantenerse en pie gracias a la reorganización liderada por Nacho Ansorena entre 2021 y 2024. Lejos de las previsiones de expansión masiva y del boom empresarial que aspiraba a convertirla en un gran grupo tecnológico y publicitario, la firma ha encontrado finalmente su espacio como una agencia de marketing digital de tamaño pequeño-mediano, rentable y todavía activa en el sector.