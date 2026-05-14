Un experto sobre la Reina Sofía, 64 años tras su boda con Juan Carlos I: «Supo que su papel era sostener una imagen sólida en momentos difíciles»

El 14 de mayo de 1962, la boda de Juan Carlos I y la Reina Sofía en Atenas, Grecia, se convirtió en el centro de todas las miradas. La ceremonia fue, sin duda, la viva imagen de la fusión de dos importantes casas reales europeas. Acudieron 150 invitados, de los cuales 143 pertenecían a la realeza, donde destacaron nombres como Rainiero y Grace de Mónaco, entre muchos otros. Han pasado 64 años desde aquel «sí, quiero» y, aunque en este tiempo ambos han vivido cambios y desgastes institucionales, políticos y sociales, lo cierto es que hace tiempo que tomaron caminos personales separados. Sin embargo, hay algo que ha permanecido intacto en el tiempo: la imagen estable, discreta y correcta por la que siempre ha optado doña Sofía y que, indudablemente, ha sido clave en la monarquía de nuestro país.

Para hablar más en profundidad de la figura que siempre ha mantenido la Reina Sofía a lo largo de su matrimonio, COOL ha querido ponerse en contacto con Jesús Reyes, periodista experto en moda y Casa Real y autor del ensayo Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz. «Ella ha sido probablemente el rostro más constante del concepto del deber. Entendió desde el principio que su papel no consistía únicamente en acompañar al entonces rey Juan Carlos, sino en sostener una imagen institucional sólida en los momentos más delicados», comienza a explicar.

El experto señala que es importante tener en cuenta que doña Sofía pertenece a una generación de mujeres royals que han sido educadas «en el sacrificio institucional», donde «lo individual queda completamente supeditado al deber». «Esto ha marcado profundamente tanto su actitud pública como su imagen. Mientras hoy hablamos de autenticidad o posicionamiento personal dentro de las casas reales, Sofía representó durante años el modelo clásico de reina consorte: prudente, elegante y silenciosamente eficaz», señala.

Esta imagen de estabilidad la ha construido a través de su comunicación no verbal: desde sus gestos hasta su estilismo. Este último, según el experto citado, «nunca fue estridente ni revolucionario porque jamás buscó protagonismo individual. Al contrario. Ha utilizado la moda como herramienta de equilibrio institucional». Mientras otras figuras reales internacionales han apostado por códigos más sofisticados o arriesgados, Sofía se ha centrado «en la sobriedad elegante, el color estratégico y una imagen impecable». De hecho, Jesús hace hincapié en que su gran fortaleza estilística siempre ha sido la coherencia.

«Durante décadas ha mantenido una línea visual muy definida: siluetas clásicas, joyería importante pero medida, tejidos nobles, colores luminosos y una enorme capacidad para transmitir serenidad. Nunca necesitó seguir tendencias porque su objetivo nunca fue ser icono fashion, sino convertirse en un símbolo de continuidad», expone.

Por otro lado, los colores que más predominan en su armario suelen ser tonos vivos, como turquesas, rosas empolvados o verdes esmeralda, algo que Jesús Ortiz considera que le ha aportado «cercanía y calidez, a lo largo de estos años, sin perder la institucionalidad». Su estilo transmite tradición, pero no distancia; elegancia, pero no exceso. […] Incluso en los años más complejos para la monarquía española o en las etapas enormemente complejas en su matrimonio con don Juan Carlos, su imagen pública continuó transmitiendo calma y control. Esa es una de las razones por las que sigue siendo una de las figuras más respetadas de la realeza europea […] Jamás utilizó la ropa como refugio emocional ni como elemento de reivindicación visible. Mantuvo siempre la compostura estética como una extensión del papel institucional que representaba. Y eso, desde el punto de vista de la comunicación, tiene muchísimo valor», sentencia.

Como conclusión, el experto destaca que la Reina Sofía representa a la última royal europea del modelo clásico que tiene más que aprendido que «dentro de la institución, la permanencia muchas veces tiene más fuerza que el impacto». Y es por ello por lo que, este 14 de mayo, fecha en la que se celebra su aniversario de boda con don Juan Carlos, su figura vuelve a despertar un enorme interés, ya que simboliza, como bien recalca Jesús Reyes, «algo casi excepcional».