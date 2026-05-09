La Reina Sofía con una tiara de valor incalculable

La Reina Sofía, durante la reciente cena de gala en el Palacio Real de Estocolmo con motivo del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo, lució la tiara Mellerio, realizada por los joyeros parisinos del mismo nombre, en 1867, donde fue presentada en la Exposición Universal de ese año, mismo en el que la reina Isabel II de España la adquirió para regalársela a su hija, la infanta Isabel de Borbón, conocida como La Chata. De ahí el nombre con el que se conoce a esta tiara de brillantes sobre platino de 45 mm de alto por 165 de ancho, con siete gruesas perlas en forma de pera y doce importantes brillantes, de valor incalculable y no solo histórico. Doña Sofía la recibió como regalo de bodas de sus suegros, los condes de Barcelona, en 1962. Asimismo fue la elegida para una de las últimas fotografías oficiales realizadas por Silvia Polakov, sin olvidar que también aparece con ella en los últimos sellos de correos españoles.

Una tiara por un caballo

Y como de tiaras va hoy la columna, no podemos olvidar la valiosa de la duquesa Cayetana, llamada La Rusa, por su diseño geométrico con centenares de diamantes a modo de círculos concéntricos con delicados calados y perforaciones que imitan un bordado. Cayetana la heredó de su famosa abuela y llegó a utilizarla cuando estuvo casada con su primer marido y padre de sus hijos, Luis Martínez de Irujo. Matilde Solís y María de Hohenlohe también la llevaron el día de sus respectivas bodas con Carlos y Alfonso, los hijos mayores de la duquesa. Dicen los conocedores de joyas que es difícil y poco frecuente encontrar una tiara tan importante fuera de las colecciones reales.

La duquesa de Alba explicó en su libro Yo, Cayetana, ya en su día me lo comentó, el motivo por el que se desprendió de tan valiosísima joya en los años noventa: comprarle… un caballo de competición a su hijo Cayetano. Un gran jinete que llegó a participar, incluso, en los Juegos Olímpicos de 1992, consiguiendo un cuarto puesto. Han pasado los años y ahora ha vuelto a estar de actualidad la citada tiara porque se ha subastado de nuevo y un comprador anónimo ha pagado, concretamente, la cantidad de 1,7 millones de euros.

Christie’s subastó la tiara de Margarita

Lord Linley y lady Sarah, hijos de la fallecida princesa Margarita, hermana menor de la reina Isabel de Inglaterra, fallecida en 2002 a causa de una apoplejía, decidieron en 2006 desprenderse, al menos, de 200 joyas heredadas de su madre para hacer frente a sus obligaciones fiscales, con el gran disgusto de Lord Snowdon, ex marido de la princesa y padre de ambos herederos, que intentó sin éxito alguno que sus hijos pararan la subasta. Se habían divorciado en 1978.

Entre las joyas más valiosas se encontraba la importantísima tiara que la reina Isabel II regaló a su hermana y que lució, por primera vez, el 6 de mayo de 1960, el día de su boda con Anthony Armstrong-Jones, joya que fue realizada en 1870. La subasta de la tiara alcanzó un precio de 300.000 euros.

Los soberanos de Luxemburgo suspendieron la subasta

Y como anécdota sobre las tiaras, tendríamos que remontarnos a los años 2006 y 2007 cuando el entonces gran duque Enrique de Luxemburgo y sus hermanos decidieron subastar en Sotheby’s, a la muerte de su madre, la gran duquesa Josefina Carlota, sus joyas más valiosas. Y no precisamente por problemas económicos, sino por el deseo del gran duque de dejar resuelta la herencia de su madre. Hay que tener en cuenta que eran cinco hermanos.

Pero, lo que no esperaba ni él ni su familia, fue la reacción airada, la polémica y las críticas de los ciudadanos del Gran Ducado ante la noticia de la subasta. Esto obligó al gran duque a suspenderla y hasta emitir un comunicado de disculpa: «Me doy cuenta de que he subestimado el gran valor simbólico y la emoción que podía suscitar la subasta. Aunque concierne a la esfera privada, me doy cuenta de que he decepcionado a quienes nunca he fallado. Por lo tanto, he decidido que se proceda a la anulación de la subasta proyectada».

Entre las piezas que iban a subastarse se encontraba la tiara que la gran duquesa Josefina Carlota lució el día de su boda, la tiara del Congo, diseñada por Van Cleef & Arpel, regalo de bodas del Gobierno del Congo belga, todavía colonia de Bélgica. Además, en las fotos oficiales de la boda, también lució una valiosísima diadema, realizada por Henry Coosemans en 1953 y regalo de la Societé Ganérale belga a Josefina Carlota con motivo de su boda. No hay que olvidar que Josefina Carlota era hija del rey Leopoldo de Bélgica y de la reina Astrid de Suecia.

La polémica gran duquesa María Teresa (La cubana, como la llamaban) lució varias de las tiaras a lo largo de su reinado. La solución a este problema de la división de las joyas entre los hermanos fue que el gran duque Enrique comprara a todos ellos las joyas que iban a subastarse para finiquitar el tema de la herencia de su madre. El 3 de octubre de 2025, Enrique abdicó en su hijo Guillermo.

Y el lector se sorprenderá al conocer que una de las tiaras más valiosas del mundo, 3 millones de libras, es la que llevó la infanta Elena el día de su boda con Jaime de Marichalar, el 18 de marzo de 1995, de platino y diamantes y que no era, precisamente, propiedad de la Casa Real española, sino de la familia Marichalar. Se ha especulado si todavía la tendrá la infanta Elena pero, lógicamente, habrá vuelto a la familia Marichalar, como es lo suyo.

Y a propósito de tiaras y diamantes, el diamante más valioso del mundo es el Cullinan de 3.106,75 quilates y con un valor de 2.000 millones de dólares, propiedad de Carlos III de Inglaterra.

Chsss…

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