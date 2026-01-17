La Reina Sofía, sola y desolada

La Casa Real emitió, en la tarde de este jueves 15 de enero, un comunicado para informar de la muerte a las 11:40 horas de uno de los grandes pilares de la Reina Sofía: su hermanísima, la princesa Irene, de 83 años, nacida el 11 de mayo de 1942 en el exilio de la Familia Real griega en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a causa de la ocupación nazi de Grecia durante la Segunda Guerra Mundial, regresando al país en 1946 cuando Irene sólo tenía cuatro años.

Yo he coincidido en varias ocasiones con ella, la mayoría en conciertos. La música fue siempre una de sus grandes pasiones hasta el extremo de convertirse en una pianista profesional, debutando en Inglaterra en el Royal Festival Hall.

Con la muerte de Pecu, como la llamaban en la intimidad, su hermana Sofía se queda en la más absoluta soledad familiar después de que su madre, la reina Federica, falleciera en 1981; su hermano, Constantino, el último rey de Grecia, el 10 de enero de 2023 a los 82 años de edad; su prima y confidente Tatiana Radziwill, este pasado mes de diciembre a los 86 años. Y, por último, Irene, el mayor apoyo que le quedaba a Sofía después de que sus hijas Elena y Cristina se independizaran por matrimonio. Irene nunca se casó, dedicando su vida a la música y la filantropía, siendo la creadora de la Fundación Un mundo en armonía. Su labor solidaria y polémica incluyó el envío de 300 vacas a la India.

A la muerte de su madre, la reina Federica, fijó su residencia junto a su hermana la Reina Sofía, con quien compartió una estrecha relación. A pesar de que su fallecimiento era esperado, no por ello la soberana emérita se siente más sola y desolada que nunca.

Según informa Zarzuela, Irene será enterrada en el cementerio de Tatoi en Grecia, a veinte kilómetros de Atenas. El 16 de enero de 2023, Felipe y Letizia arroparon a Sofía en este cementerio para dar el último adiós a Constantino cuando era enterrado en el Cementerio de Tatoi junto a la tumba de sus padres. Fue la última vez que yo vi a la princesa Irene junto a su sobrino Felipe, que la ayudaba a caminar. Después de ellos, la infanta Cristina con su hijo Miguel. En un momento dado, los reyes se reencontraron con Doña Sofía. El Rey Juan Carlos caminaba más atrás ayudado por dos escoltas. El féretro era llevado hasta la tumba por sus hijos Pablo, Nicolás y Philippos.

Julio Iglesias acusado de agresión sexual

Todo el mundo sabe que Julio Iglesias es mi compadre como padrino de mi boda con Carmen y viejo amigo desde 1968, después de ganar el festival de Banidorm, el 17 de julio de ese año, con la canción La vida sigue igual. Como igual sigue mi amistad y mi relación con él, amistad y relación que me obligan a dar la cara, a propósito de esas acusaciones de agresión sexual de Rebeca y Laura, reveladas por elDiario.es y Univision. Gratuitas me parecen las declaraciones de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que califica de «escalofriantes los testimonios». Y las de Mas Madrid y el PSOE madrileño que han pedido, incluso, actuar contra el cantante para que se investigue y se llegue hasta el final, como también lo ha solicitado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ¿sin tener en cuenta la presunción de inocencia?

No podemos olvidar que la inocencia es el estado de una persona libre de culpa o malicia hasta que se prueba, acredita, demuestra o atestigua lo contrario. Ignoro los motivos y quienes están detrás de esta campaña contra «el español que enamoró al mundo» (Ignacio Peyró), cuya imagen y noticia aparecen en todos los medios con grandes titulares. Y declaraciones tan agresivas como las de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmando que es fundamental que «se rompa el silencio» en casos de «famosos protegidos por su dinero», olvidando que el dinero y la fama no pueden comprar la impunidad. Y se quedan tan anchos.

Y una pregunta: ¿por qué la organización norteamericana Women’s Link Worldwide ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en Madrid y no en la República Dominicana o Miami donde, según ellas, las agresiones y vejaciones físicas y verbales a las trabajadoras acosadas que presuntamente sucedieron en 2021 tuvieron lugar en las mansiones del cantante en el Caribe?

Confieso que estas residencias de Julio no sólo las conozco muy bien sino que en una de ellas, la de Indian Creek en Miami, se celebró mi boda con Carmen, el 6 de junio de 1984. Aunque la ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Saint Patrick, el banquete se celebró en los jardines de la lujosa mansión.

Mi relación con quien es mi compadre y, además, padrino de boda, repito, es anterior a la boda ya que forma parte de mi vida desde hace ya 60 años. Y yo viví muy de cerca el nacimiento, a escondidas, de Chabeli. Por ello, conociéndole tanto, me parece imposible tal comportamiento.

El comunicado de Julio

Tras las acusaciones de las dos ex trabajadoras, Julio Iglesias ha roto su proverbial silencio con el siguiente comunicado, por medio del despacho del abogado José Antonio Choclán con sede en Madrid:

«Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas».

Al comunicado le acompaña un mensaje de apoyo de su esposa Miranda Rynsburger: «A tu lado siempre».

Por todo ello, deberíamos dejar que la justicia actúe y sean los jueces quienes tengan la última palabra.

Chsss…

El joven, a sus 26 años, ha enviado un requerimiento legal a sus famosísimos padres exigiéndoles que sólo se dirijan a él a través de sus abogados.

¿El motivo? La nuera cuando se casó eligió para el traje de novia un diseño que no era de su famosa suegra. Y ésta se sintió profundamente agraviada.

Nunca sus padres aprobaron la boda con él el 28 de junio de 1978 por la reputación de playboy del empresario francés.

Llevaban razón: el matrimonio duró, como diría el genial Joaquín Sabina, lo que duran dos trozos de hielo en un whisky on the rocks.

Mucho ruido en torno a las declaraciones del autor negando a la Real Academia Española la máxima de «fijar, limpiar y dar esplendor».

Sorprende que esté tratando con ese liderazgo carismático de posibilitar el cambio de régimen en su país.

Por primera vez, una manifestación con pancartas en las que se podía leer «King Reza Pahlevi».

La Casa ha recibido duras críticas de medio centenar de vecinos que viven de alquiler en cinco inmuebles en las inmediaciones de palacio.

Todos ellos han recibido un comunicado en el que se les avisa que los contratos no serán renovados.

La muerte de un joven mientras consumía drogas y alcohol, en vivo y en directo a través de las redes sociales, demuestra que hay quienes disfrutan degradándose. ¡Qué terrible y cruel se puede llegar a ser!

Según el famoso comentarista, Donald Trump es un «caso concéntrico de mujeres». ¿Qué ha querido decir el compañero?