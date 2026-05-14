La gran confesión de Loles León: «No crié a mi hijo como él quería»

Loles León ha sido la primera invitada de este miércoles 13 de mayo en la nueva entrega de 100% únicos, el formato conducido por Daniel Guzmán, en el que 30 reporteros con trastorno del espectro autista (TEA) conversan con destacados rostros de la cultura y el entretenimiento. La actriz ha revolucionado el plató con su energía y naturalidad en una entrevista llena de humor, confidencias y anécdotas personales. La actriz ha hablado sobre las dificultades de compaginar la maternidad con una carrera profesional y reivindicará la pasión y el esfuerzo como motores para seguir adelante.

La dura infancia de Loles León

«Soy una mujer de barrio y, sobre todo, soy madre y abuela», ha comenzado diciendo Loies León. «Mis padres tenían una churrería en la Barceloneta y llevo trabajando desde los 11 años», ha continuado la invitada.

Loles León ha reconocido que, durante su infancia, en su casa no tenían ducha, que «iban a la playa a lavarse» y que tenían un baño para todos los vecinos.

«Me dolió que mi padre no quisiera que fuera actriz porque me decía que las actrices no tenían buena fama», ha dicho León para después admitir que, a pesar de la oposición de su familia, se fue de casa para cumplir sus objetivos. «No nos hemos reconciliado (con su padre), pero yo le he perdonado. Cuando yo ya fui famosa, él presumía de mí», han confesado.

El sacrificio de Loles León

Cuando le han preguntado qué es lo que ha sacrificado por cumplir sus sueños, Loles León ha contestado: «Tuve que sacrificar momentos y personas de mi vida. La primera persona que sacrifiqué fue mi hijo, a quien no crié como él quería ser criado, con una madre que lo fuera a recoger al colegio y lo esperara en casa con la merienda, pero yo no. Mi hijo salía del colegio y la portera de mi casa le daba el dinero y la merienda, lo metía en un taxi y lo mandaba al teatro, que era donde yo estaba trabajando. Luego, de mayor, él agradece haberse criado entre bambalinas. Sé que él, porque me lo ha dicho, echaba de menos una madre más hogareña».

«Tuve que sacrificar momentos y personas importantes. La persona más importante que sacrifiqué fue mi hijo» Loles León nos cuenta su experiencia como actriz y madre soltera🫂#100×100Únicos https://t.co/2vLr5pqssm pic.twitter.com/939QoMOdq3 — 100% Únicos (@100x100unicos) May 13, 2026

También le han preguntado por su gusto por «romper camas» y ella ha dicho, riéndose: «Éramos dos saltando en la cama, saltando de felicidad».

«Hace 21 o 22 años que no tengo novios porque tenía acumulación de novios», también ha confesado Loles León.