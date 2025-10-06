Rubén Torres genera pánico en ‘Supervivientes All Stars’ por su histórica apnea

El pasado domingo 5 de octubre, los más fieles seguidores de Supervivientes All Stars pudieron disfrutar de una nueva gala presentada por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, fueron testigos de cómo Adara Molinero vivió uno de los peores días desde que comenzó esta aventura. ¿El motivo? No solamente sufrió un durísimo golpe en la cabeza durante la prueba, sino que la jugada de Rubén Torres le afectó muchísimo a nivel emocional. Todo comenzó cuando el ex tentador VIP de la octava edición de La isla de las tentaciones realizó una impresionante apnea, tanto es así que alcanzó los 4 minutos y 45 segundos. Un hecho verdaderamente heroico, sobre todo si tenemos en cuenta las duras condiciones en las que viven en los Cayos Cochinos de Honduras. Laura Madrueño, sorprendida por lo que acababa de hacer el bombero, se limitó a decir lo siguiente: «Nos has dejado la piel de gallina».

Rubén Torres y Jessica Bueno han protagonizado un impresionante duelo después de que ambos consiguiesen la victoria en las dos rondas de la conocida como Liga de las estrellas. Dentro del agua y colocados en la jaula, los dos cerraron sus ojos para tratar de concentrarse en esta prueba de apnea. Ambos tenían claro que debían aguantar el máximo tiempo posible debajo del agua para convertirse en el vencedor y, por ende, se llevaría el llamado Altar de Poseidón. La jaula fue bajando poco a poco, hasta que Laura Madrueño les indicó una cuenta atrás con la intención de que Jessica Bueno y Rubén Torres diesen esa última bocanada de aire para dar por comenzada la prueba. «Vosotros decidís cuándo son vuestros límites», recordó la presentadora de Supervivientes All Stars desde Honduras. Una vez comenzó el tenso duelo, pasó el primer minuto de apnea. Los concursantes demostraron que estaban profundamente concentrados en el reto, para intentar llevarse la victoria.

En un momento dado, Jessica Bueno comenzó a flaquear, mientras que Rubén Torres continuaba firme. A pesar de todo, era evidente que la andaluza no iba a dar su brazo a torcer tan fácilmente. Tanto es así que ambos superaron los dos minutos de apnea, algo verdaderamente sorprendente. Todo ello mientras Sandra Barneda y Laura Madrueño comentaban, en directo, cómo se estaba desarrollando esta prueba, una de las míticas de la historia del reality que se desarrolla en los hondureños Cayos Cochinos.

Cuando el contador llegó a los 2 minutos y 49 segundos, Jessica Bueno decidió cesar en su empeño de tratar de ganar esta prueba. Lejos de salir del agua tras ser el vencedor, Rubén Torres quiso seguir con la prueba para tratar de superarse. Porque si hay algo a lo que el catalán tiene acostumbrados a los espectadores es a romper todos los récords posibles.

Fue entonces cuando el concursante de Supervivientes All Stars llegó a superar los 4 minutos de apnea, en los que Laura Madrueño no dudó en hacer hincapié en el «increíble esfuerzo físico y mental contra su propia cabeza» que estaba haciendo. Finalmente, llegó a los 4 minutos y 45 segundos, proclamándose ganador de La liga de las estrellas que se estaba disputando en esta nueva gala. «Tenemos la piel de gallina en la playa», confesó la presentadora del reality desde Honduras. ¡Fue algo verdaderamente increíble!