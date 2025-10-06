Adara Molinero, entre lágrimas tras lo ocurrido en ‘Supervivientes All Stars’: «Estoy sufriendo»

El pasado domingo 5 de octubre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Sandra Barneda. De esta forma, entre otras tantas cuestiones, los más fieles seguidores de este reality pudieron ser testigos de cómo Adara Molinero vivió una de las noches más complicadas desde que comenzó esta nueva aventura en los Cayos Cochinos de Honduras. Todo ocurrió tras la prueba llamada Liga de las Estrellas, en la que Rubén Torres se alzó con la victoria. Por ese mismo motivo, el ex tentador VIP de la octava edición de La isla de las tentaciones escogió a la madrileña para que cocinase la barbacoa en vez de comérsela. Algo similar sucedió con Miri Pérez-Cabrero, Carlos Alba, Noel Bayarri y Alejandro Albalá. Una situación verdaderamente complicada, teniendo en cuenta en las condiciones tan complicadas en las que viven, diariamente, en la playa. ¡Tienen muchísima hambre!

«Esto es muy duro. Con el hambre que tengo ver la comida es durísimo, de verdad», alcanzó a decir Adara Molinero, sin poder evitar las lágrimas. Fue entonces cuando la concursante de Supervivientes All Stars no dudó un solo segundo en pedir disculpas a sus compañeros en varias ocasiones, mientras que Sandra Barneda y Laura Madrueño hacían todo lo que estaba en su mano para tratar de consolarla. Tras la publicidad, los espectadores de Telecinco pudieron ser testigos de cómo, lejos de encontrarse mejor, Adara Molinero estaba cada vez más afectada por la situación. La también presentadora de La isla de las tentaciones no tardó en preguntar a la concursante de Supervivientes All Stars cómo podía llegar a superar este complicado bache. La influencer respondió con total sinceridad y honestidad: «No lo sé». Miri Pérez-Cabrero no dudó un solo segundo en romper una lanza a favor de su compañera: «Es que queremos comida».

Carlos Alba optó por abrazar a Adara Molinero, mientras quiso hacer hincapié en la crudeza de la situación que estaban atravesando: «Estamos hambrientos y nos pones esto delante. Es complicado». Los concursantes de Supervivientes All Stars trataron de apoyarla en todo lo necesario. Es más, Gloria Camila y Jessica Bueno no pudieron evitar llevarse las manos a la cara, conscientes de cómo se estaba sintiendo Adara.

Sandra Barneda decidió hablar, para recordar lo sumamente duro que es el día a día de los participantes de este reality: «Es complicadísimo lo que estáis haciendo, pero Adara, tienes que ayudar en la barbacoa con tus compañeros». El público presente en plató rompió en aplausos para mandar su apoyo incondicional a la madrileña.

«Estoy sufriendo. Luchando contra mí misma para no coger la comida y comérmela. Suficiente es que estoy aquí», confesó, entre lágrimas. Pero no todo quedó ahí, puesto que, durante la prueba que se desarrolló en esta gala, Adara Molinero tuvo que ser atendida de urgencia por el equipo médico del exitoso reality al golpearse la cabeza con una esfera gigante. Por fortuna, todo quedó en un susto.