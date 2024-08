El actor francés Alain Delon ha muerto a los 88 años de edad en su residencia de Douchy, según han anunciado sus hijos este domingo, 18 de agosto, en un comunicado.

«Alain Fabien, Anouchka, Anthony y (su perro) Loubo están profundamente tristes por el fallecimiento de su padre. Alain Delon ha fallecido en paz en su casa de Douchy rodeado de sus hijos. La familia pide que se respete su privacidad en un momento tan doloroso», reza el comunicado difundido.

En abril de 2022 el intérprete francés, recordado por películas como La Piscina o El gatopardo, acaparó toda la atención en los medios, pues su hijo aseguró que había solicitado la eutanasia tras sufrir en 2019 dos derrames cerebrales que le dejaron importantes secuelas.

Según explicó Anthony Delon ante los medios en la presentación de su libro, su padre le había pedido que iniciara los trámites para solicitar la muerte asistida, pues estaba sufriendo mucho debido a las secuelas de los dos ictus que había sufrido recientemente y al fallecimiento de su mujer, Nathalie Delon, por un agresivo cáncer de páncreas.

Sin embargo, meses más tarde se hizo público que todo fue fruto de un malentendido. El reconocido actor francés no había pedido la eutanasia de manera oficial, sino que había comunicado a sus hijos su deseo de fallecer si en algún momento enfermaba y no se podía hacer nada por salvar su vida.

«Si un día me pasa algo, me quedo en coma y tengo que estar enchufado a una máquina, quiero que me desconectes». Esas fueron las palabras que Delon le trasladó a su primogénito, según explicó éste meses más tarde en su autobiografía.

Finalmente, Alain Delon ha fallecido este domingo en su residencia a los 88 años tras sufrir varios problemas de salud relacionados con su avanzada edad.

Entre las primeras reacciones a su fallecimiento destaca la del ex ministro de Cultura francés y amigo del actor Jack Lang, quien ha elogiado una figura «extremadamente modesta, reservada, sobria, tímida», que al mismo tiempo se expresaba de una manera «brutal, brillante».

Su legado en el cine

Delon deja tras de sí un legado de 122 películas, 88 de ellas como actor, dos como director y 32 como productor, en una carrera vinculada a directores trascendentales como Jean-Pierre Melville (El Círculo Rojo, El Silencio de un Hombre), Luchino Visconti (Rocco y sus Hermanos y El Gatopardo), René Clément (A Pleno Sol) o Louis Malle, durante la que exprimió una esquiva figura de galán estoico y vulnerable.

En el apartado de galardones, desde su primera aparición en la gran pantalla en 1957, Delon ha sido acreedor de un César al Mejor Actor en 1985 por Nuestra Historia, de Bertrand Blier; el Oso de Honor en el festival de Berlín en 1995 y el premio del Festival Internacional de Cine de Berlín. En mayo de 2019 llegó su reconocimiento más destacado, con la recepción de la Palma de Oro de Honor en Cannes.

Como nota particular, destacan sus ocho colaboraciones con otro nombre inapelable como Jean-Paul Belmondo, fallecido en 2021. Precisamente el fracaso de la la última de ellas, Uno de Dos (Patrice Leconte, 1988), marcaría su paulatina retirada de la pantalla. Desde entonces, Delon se limitó a apariciones esporádicas como Los Actores mientras abandonaba la luz pública.

Las mejores películas de Alain Delon

Esta es una selección de las mejores películas en la filmografía del actor francés:

El Gatopardo (1963) Rocco y sus hermanos (1960) Samourai (1967) A pleno sol (1960) Borsalino (1970) El eclipse (1962) El círculo rojo (1970) Adiós al amigo (1968) La piscina (1969) El clan de los sicilianos (1969)

Problemas en la familia Delon

Hace justo un año, en agosto de 2023, Anthony Delon, Anouchka y Alain Fabien, hijos del mítico intérprete, interpusieron una demanda contra Hiromi Rollin, la mujer que acompañaba a su padre en su residencia.

Según de sus hijos, Rollin estaba aprovechándose de la «debilidad» de Alain Delon para «aislarle de sus seres queridos». Además, la acusaron de «controlar sus conversaciones telefónicas y mensajes privados» y de limitar la correspondencia postal.

Según recogía el escrito de la demanda, Hiromi se instaló en la casa del actor cuando éste sufrió un accidente cardiovascular. Poco a poco, señalaba el escrito, se volvió «agresiva, denigrante e injuriosa hacia él y sus hijos», llegando a impedirles casi el contacto. «Impide que sus hijos vayan a verlo regularmente, como siempre han hecho. Es autoritaria, amenazante y ha llegado, incluso, a maltratar a su perro», explicaron desde su entorno.

En este sentido, cabe destacar que el actor, en una entrevista al canal TV5 Monde, explicó Hiromi Rolin le ayudó, atendió y cuidó «durante meses» tras sufrir un ictus. Se conocieron a principios de los 90, cuando ella trabajó como asistente de producción en una película protagonizada por Alain Delon, en El regreso de Casanova. Tras esto, volvieron a coincidir en otros trabajos como Los fugitivos o en la serie Frank Riva.

Meses más tarde, en enero de 2024, pidió a su abogada que interpusiera una demanda por intento de homicidio por la interrupción de los tratamientos médicos de Delon después de que la expulsaran de la residencia de Douchy, donde convivía con el actor. «Tenemos la impresión de que quieren acelerar su muerte», llegó a decir la letrada en declaraciones a Le Parisien.