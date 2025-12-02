El Papa León XIV pide a Trump que no invada Venezuela para derrocar a Maduro: «Es mejor dialogar»

El Papa León ha instado al presidente de Estados Unidos Donald Trump a priorizar el diálogo y la presión económica frente al narcodictador Nicolás Maduro de Venezuela este martes 2 de diciembre, durante un encuentro con los periodistas. «Es mejor dialogar», ha destacado el primer Papa de Estados Unidos en al avión papal a los corresponsales que han viajado con él de Turquía al Líbano. Las declaraciones del Papa sobre Venezuela se producen después de que Trump haya confirmado que habló por teléfono con el narcodictador Nicolás Maduro hace días el pasado 21 de noviembre.

León XIV nació en Chicago (Illinois) en 1955. Es ciudadano estadounidense. En cambio, ha pasado gran parte de su vida en Perú, viajando entre ambos países durante décadas. En 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Chiclayo, en el norte de Perú. León posee un conocimiento profundo de América Latina.

En este contexto de alta tensión, el Papa ha destacado que el diálogo y la presión económica son alternativas más seguras y sostenibles que la intervención militar directa. El Papa León, primer pontífice estadounidense, pidió este martes a la administración del presidente Donald Trump que no recurra a la fuerza militar para intentar derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. En su opinión, sería preferible buscar formas de diálogo o incluso presión económica para promover cambios en Venezuela.

Las declaraciones del Santo Padre se han producido formuladas en respuesta a preguntas realizadas por los periodistas sobre las amenazas de Trump de deponer al narcodictador Nicolás Maduro por la fuerza. León ha agregado que Washington debería explorar otros caminos para lograr cambios, «si eso es lo que quieren hacer en Estados Unidos».

El Papa León también ha señalado que los mensajes que llegan de la administración estadounidense sobre su política con Venezuela son poco claros. «Por un lado, parece que hubo una llamada entre los dos presidentes», ha afirmado, en referencia a la conversación telefónica que Trump mantuvo con Maduro el mes pasado. «Por otro lado, está el peligro, la posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación (militar)», ha añadido.

«Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia», ha destacado León, subrayando la incertidumbre y la volatilidad en la política estadounidense hacia Venezuela.

Duran la llamada de teléfono entre Trump y el narcodictador Nicolás Maduro, el venezolano expresó que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y su familia recibieran amnistía legal completa, incluyendo la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el cierre de un caso principal que enfrenta ante el Tribunal Penal Internacional. Asimismo, solicitó que se retirasen las sanciones para más de 100 funcionarios venezolanos, muchos de los cuales son acusados por EEUU de violaciones de derechos humanos, narcotráfico o corrupción.

Medidas de EEUU contra Venezuela