Maduro desafía a EEUU mientras Trump despliega su arsenal militar en el Caribe: «Somos invencibles»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha lanzado un nuevo desafío a Estados Unidos en mitad de la escalada de tensión entre ambos países, asegurando que «hagan lo que hagan, no van a poder con Venezuela». Las declaraciones del régimen chavista llegan mientras Washington intensifica su presión militar y diplomática contra Caracas con maniobras militares en el país caribeño de Trinidad y Tobago.

«Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles», ha proclamado el dictador durante su programa en la cadena del régimen VTV, donde ha denunciado supuestas «amenazas, guerras psicológicas, políticas y diplomáticas» por parte de Estados Unidos.

Cabe decir que la situación para el régimen chavista es crítica. La Administración Trump ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una estructura criminal que Washington atribuye directamente a Maduro y otros altos cargos del régimen venezolano. Esta nueva designación abre la puerta a la detención militar del presidente venezolano sobre cuya cabeza pesa una recompensa de 50 millones de dólares.

A esta escalada se suma la autorización que Trump ha concedido a la CIA para operar en territorio venezolano, una decisión que pone aún más contra las cuerdas al régimen de Nicolás Maduro que ya ve peligrar su poder en el país caribeño.

Además, el ejército de Estados Unidos ha intensificado su despliegue en el Caribe durante las últimas semanas con maniobras militares en Trinidad y Tobago un país que se encuentra a pocos kilómetros de Venezuela. Precisamente, el jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, llegará este martes a Trinidad y Tobago, apenas una semana después de que concluyeran ejercicios militares conjuntos entre marines norteamericanos y tropas trinitenses en aguas caribeñas.

Por su parte el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha calificado de «ridícula patraña» la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista para justificar una «intervención ilegítima». Gil ha asegurado que se trata de una organización «inexistente», a pesar de que la justicia norteamericana haya desvelado que existe una red de corrupción y narcotráfico conformada por políticos y altos mandos militares venezolanos.

Cancelación de vuelos

La situación de seguridad se ha deteriorado hasta tal punto que Iberia ha anunciado la cancelación de todos sus vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española.

A la aerolínea española se suman Air Europa, TAP Air Portugal, la brasileña Gol y Avianca, entre otras compañías que han suspendido temporalmente sus operaciones con el país caribeño.

Esta decisión viene después de que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) emitiera una alerta instando a las aerolíneas a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela debido al «deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar».

Aunque Venezuela no ha manifestado intención de atacar aviones civiles, la FAA alertó de la capacidad militar del régimen: «Sus fuerzas armadas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes de operación de las aeronaves civiles».