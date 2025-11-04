Bélgica cierra el espacio aéreo del país tras avistar varios drones en los aeropuertos de Bruselas y Lieja

Bélgica ha visto esta tarde noche alterado su espacio aéreo al tener que cerrarlo, finalmente, al avistar varios drones en los aeropuertos belgas de Bruselas y Lieja. En un primer momento, sólo se suspendió el tráfico aéreo de ambos aeropuertos y poco tiempo después se reabrieron. Pero ahora se ha cerrado el espacio aéreo de todo el país al volver a verse drones sobrevolando el aeródromo de la capital belga.

«Actualmente, está cerrado debido a la presencia de drones en el espacio aéreo. Reabrimos hace poco. Pero han vuelto a aparecer drones», ha dicho declaraciones Kurt Verwilligen, portavoz de Skeyes, empresa responsable de la seguridad y el control aéreo en Bélgica.

El aeropuerto ha indicado que «no hay vuelos de salida ni de llegada en el aeropuerto» por el avistamiento de vehículos aéreos ni tripulados». «Les mantendremos informados en cuanto dispongamos de más información», según un comunicado, asegura Ep.

El aeropuerto de Bruselas suspendió hacia las 21.00 horas de este martes por la noche su actividad aérea por la presencia de varios drones que estaban sobrevolando la zona. También el aeropuerto de Lieja cerró su espacio aéreo por las mismas causas.

«Por motivos de seguridad, hemos decidido suspender el tráfico aéreo en las inmediaciones del aeropuerto de Zaventem», dijo Kurt Verwilligen, portavoz de la compañía responsable del aeropuerto, Skeyes.

Al principio, se desconocía el número exacto de drones avistados en el primer episodio, pero luego el aeropuerto señaló que fueron tres. Añadió que está «investigando el asunto», confirmando que no hay vuelos de salida ni de llegada.

Los vuelos se desviaron a otros aeropuertos, como el de Lieja, pero también se avistaron drones en sus proximidades. «Todo el espacio aéreo belga está cerrado», ha dicho el portavoz del aeropuerto de Lieja, Christian Delcourt, recoge RTBF.

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francke, ha reconocido que tras le primer avistamiento en Bruselas se llegó a debatir un posible cierre completo del espacio aéreo de Bélgica, porque se han recibido diversos informes simultáneos. «Todo esto debe ser detectado y verificado», ha explicado el responsable de Defensa, quien ha recordado que es la labor de la compañía Skeyes, el controlador del tráfico aéreo, emitir «un aviso al respecto».

Finalmente, se reabrieron los aeropuertos afectados. Pero ahora, son todos los aeropuertos belgas los que permanecen cerrados.