Kiko Rivera e Irene Rosales: se confirma quién tomó la decisión de romper el matrimonio

El pasado miércoles 27 de agosto, la revista SEMANA dio a conocer, en exclusiva, una información que tenía estrecha relación con el clan Pantoja: Kiko Rivera e Irene Rosales habrían decidido romper su matrimonio tras once años de relación sentimental. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, en las últimas horas han salido a la luz numerosas informaciones vinculadas con este tema. Un claro ejemplo lo encontramos en el motivo real de la ruptura, según Gema López: «Lo que a mí me cuentan es que durante los últimos dos meses la convivencia de ellos ha sido insoportable. Las guerras y peleas han sido continuas». Y añade: «Kiko, a pesar de que anunció su recuperación, ha seguido teniendo muchos altibajos. Irene, además, desde el fallecimiento de sus padres, ve la vida de otra manera y prioriza otras cosas». Por si fuera poco, en TardeAR, se dio a conocer una impactante información.

La periodista Leticia Requejo no dudó un solo segundo en interrumpir de forma temporal sus vacaciones para participar, en directo, en el programa de Telecinco. Lo hizo para compartir nuevos detalles sobre la sonada ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales. Concretamente, respecto a quién de los dos dio el paso definitivo a poner punto y final a su matrimonio. «Si he parado mis vacaciones es porque la información que me llega es de vital importancia», comenzó diciendo Leticia Requejo a sus compañeros del programa que se emite de lunes a viernes en la cadena principal de Mediaset. Según las fuentes de la colaboradora de TardeAR, la decisión final habría sido de Irene Rosales después de unos meses un tanto “complicados” para la pareja: «Aunque Irene fue quien más peleó por salvar la relación, ha llegado un punto en el que no podía más. La decisión final y real de terminar ha sido de ella».

Por si fuera poco, según Leticia Requejo, Kiko Rivera habría mostrado diversos cambios de actitud en los últimos meses. Algo que habría pasado factura a Irene que, pese a que la ruptura ha sido en buenos términos, se negó en rotundo a seguir adelante con la relación: «Kiko no se esperaba que Irene fuese tan firme en su decisión».

Después de que la periodista compartiera esta sorprendente información, en el plató de TardeAR se abrió un debate respecto a quién de los dos dio el importante paso de romper la relación tras once años juntos. María Martín Blázquez quiso recordar el comunicado que Kiko Rivera emitió en sus redes sociales, donde apareció la palabra «soltar».

Esto podría darnos una idea de que fue él quien pudo haber optado por poner punto y final a su matrimonio con Irene Rosales, pensando que, quizás, era lo mejor para ella. Al escuchar a su compañera, y como era de esperar, Leticia Requejo no dudó un solo segundo en defender su postura: «Mi información es clara: ha sido Irene quien ha dicho ‘hasta aquí’», recalcó.