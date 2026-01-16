Estos son todos los animales que se pueden bendecir en San Antón y en qué parroquias se hace

Madrid vive esta semana las famosas Fiestas de San Antón, dedicadas al que está considerado como el patrón de los animales. Una celebración que se da también en otras comunidades, pero que en la capital se vive de una manera especial si tenemos en cuenta que cada 17 de enero, día de San Antón la iglesia del mismo nombre recibe a cientos de personas que acuden no sólo a la misa sino también, para que sus mascotas reciba bendición. Pero ¿qué animales se pueden bendecir en San Antón y qué otras parroquias e iglesias de Madrid lo hacen?

Como decimos, la de San Antón es sin duda la Iglesia a la que muchos madrileños acudirán mañana para recibir la bendición por San Antón, pero hay otras en la capital que también le dedican una misa a este santo cada 17 de enero y que salen a la calle (o permiten la entrada al templo) para poder bendecir a todos aquellos perros y gatos que han sido llevados por sus dueños. Sin embargo, cada año hay más gente que celebra esta fiesta y también más variedad de animales. No pensemos que sólo en las poblaciones más rurales se lleva a animales de granja, en las ciudades también se puede bendecir a otras mascotas como pájaros o también roedores y reptiles. Conozcamos ahora el listado tanto de animales que podemos bendecir por San Antón como de Iglesias en las que hacerlo.

Los animales que se pueden bendecir en San Antón

La mayoría de madrileños tienen perro o gato (o los dos) como mascota, y cada año cuando llega San Antón, ambos son los grandes protagonistas. Sin embargo, a esta fiesta puede acudir cualquier animal, dado que San Antón es el patrón de todos ellos. De hecho, basta con darse una vuelta por la Iglesia de San Antón mañana sábado para comprobar que junto a los mencionados, también se podrá ver a:

Tortugas

Pájaros

Conejos

Cobayas

Hurones

Hámsters

Pequeños reptiles

Y en municipios cercanos a Madrid se verá seguro que también animales de trabajo como caballos y burros, etc…

No existe una normativa que hable de cuáles son los animales permitidos y cuáles no. Eso sí, desde las iglesias y parroquias en las que se bendice a las mascotas se solicita que estén controladas, es decir que las llevemos con correa, transportín o la sujeción adecuada. También que se respete el orden de llegada y de entrada y en el caso de que la bendición se de en la calle, que se respete entonces el que todos los animales vayan pasando y que la gente no se agolpe frente al párroco que bendice para que no haya problemas de movilidad y también, para evitar que los animales se pongan nerviosos.

En qué iglesias y parroquias se bendice a los animales por San Antón

Como ya hemos mencionado, la Iglesia de San Antón es la que suele congregar al mayor número de personas que acuden cada 17 de enero para recibir la bendición a su mascota. Sin embargo, en Madrid podemos encontrar otras iglesias y parroquias que mantienen la tradición y que no sólo celebran misa en honor a este santo, sino que también abren sus puertas para recibir a dueños de mascotas acompañados de estas o en las que el párroco, sale a la calle para bendecir a los que están congregados a las puertas.

Tomemos nota, entonces, porque estas son las iglesias en las que mañana podremos bendecir a nuestros animales:

Iglesia de San Antón (calle Hortaleza, 63) : entre las 10:00 y las 20:00 horas se podrá acudir para bendecir a las mascotas, mientras que la misa principal será a las 12:00 horas. En esta iglesia se celebrará también las tradicionales vueltas del santo durante la tarde.

: entre las 10:00 y las 20:00 horas se podrá acudir para bendecir a las mascotas, mientras que la misa principal será a las 12:00 horas. En esta iglesia se celebrará también las tradicionales vueltas del santo durante la tarde. Parroquia de San Sebastián (Atocha): si acudes a esta iglesia podrás bendecir a tu mascota a las 12:00 horas que es cuando se hace la misa por San Antón.

si acudes a esta iglesia podrás bendecir a tu mascota a las 12:00 horas que es cuando se hace la misa por San Antón. Parroquia de Santa Inés (Valdezarza) : en este caso, la bendición se hará después de que se celebren las misas de las 11:30 horas y la de las 13:00 horas. Se hará en el atrio para evitar aglomeraciones.

: en este caso, la bendición se hará después de que se celebren las misas de las 11:30 horas y la de las 13:00 horas. Se hará en el atrio para evitar aglomeraciones. Nuestra Señora del Carmen (Pozuelo de Alarcón) : en el caso de esta iglesia podemos ir tanto por la mañana como por la tarde ya que la bendición se hace tras la misa de las 09:30 horas y la de las 19:00 horas.

: en el caso de esta iglesia podemos ir tanto por la mañana como por la tarde ya que la bendición se hace tras la misa de las 09:30 horas y la de las 19:00 horas. San Lucas Evangelista (Villanueva del Pardillo) : en este municipio la bendición está prevista a las 17:30 horas, normalmente en la plaza si el tiempo acompaña.

: en este municipio la bendición está prevista a las 17:30 horas, normalmente en la plaza si el tiempo acompaña. Parroquia de San José (Colmenar Viejo) : la bendición se hará entre las 18:00 y las 19:00 horas, y al finalizar se ofrecerá chocolate y panecillos de San Antón.

: la bendición se hará entre las 18:00 y las 19:00 horas, y al finalizar se ofrecerá chocolate y panecillos de San Antón. Nuestra Señora de la Asunción (El Molar): la bendición será a las 17:30 horas y suele congregar a vecinos que acuden con mascotas y también con animales de trabajo.

Como vemos, San Antón y la bendición se celebra de forma tradicional tanto en la iglesia del mismo nombre como en otras de la capital y también de municipios colindantes, de modo que la fiesta en honor a este santo vuelve a ser protagonista este mes de enero, celebrando además el amor por los animales.