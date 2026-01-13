Fiestas de San Antón 2026 en Madrid: días, horas y dónde puedo bendecir a mi mascota

Cada enero, Madrid se llena de tradición y alegría con las fiestas de San Antón, una celebración que rinde homenaje a los animales, y este 2026 tendrá lugar entre los días 16 y 18 de enero. El próximo fin de semana, las calles del Distrito Centro se transformarán en escenario de actividades para toda la familia, desde la venta de los tradicionales panecillos en la iglesia de San Antón hasta la bendición de mascotas.

Además, el Palacio de Cibeles acoge exhibiciones de unidades caninas, talleres infantiles y actividades solidarias, mientras la plaza de Chueca se convierte en pasarela para el desfile de mascotas y un mercadillo solidario.

Fiestas de San Antón 2026 en Madrid

«Un año más, el mes de enero nos trae una de las celebraciones más queridas de nuestro distrito, las fiestas de San Antón, llenando nuestras calles de ambiente, tradición y encuentros entre vecinos. Este año tenemos el privilegio de contar como pregonera a la ONCE, una entidad profundamente vinculada a la vida de nuestros barrios, del Distrito Centro y a la historia de Madrid. Durante estos días podremos disfrutar de una programación pensada para toda la familia, con actividades para grandes y pequeños, la tradicional bendición de los animales, propuestas culturales y momentos para compartir en torno a una celebración que forma parte de la identidad del Distrito Centro; uno de los actos más esperados será, como cada año, la Misa Mayor en la Iglesia de San Antón, un lugar emblemático que se llena de vecinos para rendir homenaje al Santo y mantener viva esta tradición tan nuestra», detalla el Ayuntamiento de Madrid.

16 de enero

El viernes 16 de enero, en el Palacio de Cibeles, ubicado en la calle Montalbán, 1, tendrá lugar la actividad «Conociendo a la ONCE». La apertura de puertas será a las 17:00 horas, seguida de una actuación musical de Marilia, de Ella Baila Sola, de 17:15 a 17:45 horas. A las 18:00 horas se llevará a cabo el pregón a cargo de D. Luis Natalio Royo, representante de la ONCE. Posteriormente, a las 18:30 horas habrá un circuito de movilidad con bastón y perro guía, y a las 19:30 horas se realizarán juegos lúdicos con materiales adaptados a personas con discapacidad.

17 de enero

El sábado 17 de enero, en la Iglesia de San Antón, se celebrará la bendición de los animales de 10:00 a 20:00 horas. La Misa Mayor se celebrará a las 12:00 horas, y el resto del día habrá misas a las 13:00, 16:00 y 18:00 horas. A las 17:00 horas dará comienzo la actividad “Vueltas de San Antón”, con salida desde la Iglesia de San Antón, recorriendo Travesía de San Mateo, C/ San Mateo, C/ Fuencarral y C/ Hernán Cortés. La Misa Solemne se celebrará a las 19:00 horas

Ese mismo sábado, en el Palacio de Cibeles, la apertura de puertas será a las 10:00 horas. A las 11:00 horas se realizará una exhibición de la Unidad Canina de Apoyo a la Seguridad de la Policía Municipal de Madrid, seguida a las 12:00 horas de la exhibición del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

A las 13:00 horas será el turno de la exhibición de la Unidad Canina de la Policía Nacional, y a las 17:00 horas se podrá disfrutar de la exhibición del Centro Militar Canino de la Defensa. A las 18:00 horas se celebrará la exhibición de la Fundación Roncescan, especializada en perros de ayuda y asistencia, seguida a las 18:30 horas de talleres infantiles. Finalmente, a las 19:15 horas se realizará la exhibición de DogCity y Asr Animal Soul Rescue, una asociación protectora de animales y plantas dedicada a la rehabilitación animal y psicología canina.

Por último, en Madrid Salud, en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid (CPA), situado en la Carretera Barrio de la Fortuna, 33 (salida 30 de la M-40), se celebrará una jornada de puertas abiertas el sábado 17 de enero de 09:30 a 14:30 horas. Habrá charla informativa, visita al centro e interacción con algunos perros. Los pases serán a las 10:00 y 12:00 horas, y la inscripción previa es necesaria enviando un correo a [email protected] con el asunto «CPA puertas abiertas», indicando el turno elegido y el número de asistentes. La fecha límite para inscribirse es el 14 de enero de 2026 antes de las 12:00 horas.

18 de enero

El domingo 18 de enero, las actividades de las fiestas de San Antón 2026 continúan en Madrid con una programación pensada para toda la familia. En el Palacio de Cibeles, ubicado en la calle Montalbán, 1, la apertura de puertas será a las 10:00 horas, seguida de talleres infantiles a las 11:00 horas. A las 12:00 horas se desarrollará una actividad familiar, y a las 13:00 horas se llevará a cabo una exhibición de la Fundación Roncescan, especializada en perros de ayuda y asistencia.

Paralelamente, en la Plaza Chueca a las 13:00 horas tendrá lugar el desfile de mascotas y un mercadillo solidario. Esta actividad invita a los vecinos a acudir con sus mascotas y está organizada por Aegal (Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de Madrid y su Comunidad) y Fulanita de Tal, contando con la colaboración de la Asociación Las Nieves, FULANITA Dog, Asociación Ayuba y Latidos Podencos.