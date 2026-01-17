El METEOCAT lanza la peor alerta y pide que nos preparemos: nieve y fuertes tormentas en Cataluña a partir de hoy

Nieve y fuertes tormentas llegan a Cataluña a partir de hoy y obligan a activar la peor alerta de Meteocat. Llega un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante, un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Nos espera un importante cambio de tendencia que puede ser lo que nos afectará de lleno, en estos días que tenemos por delante y que pueden estar marcados por el mal tiempo. La situación puede cambiar por momentos en esta parte del país.

Meteocat no duda en lanzar una alerta que realmente puede afectarnos de lleno. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos afectará de lleno en estas jornadas en las que el tiempo puede ser protagonista. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, en unos días en los que las alertas estarán activadas.

Lanza la peor alerta Meteocat y pide que nos preparemos

Nos debemos preparar para una alerta de Meteocat que puede cambiarlo todo, con algunos detalles que pueden ser esenciales y eso quiere decir que tendremos que apostar claramente por un giro radical que puede afectarnos de lleno en este fin de semana.

El invierno parece que no se detiene, tenemos un mes de enero que puede acabar siendo histórico, con una previsión del tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Tocará empezar a pensar en no soltar un paraguas que hemos tenido en cuenta en estos días de invierno.

Las alertas estarán activadas en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acabar siendo lo que nos afectará de lleno. El descenso de las temperaturas será lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

Meteocat pone en alerta determinadas zonas en las que todo puede acabar siendo posible en estos días en los que cada detalle puede ser una dura realidad. Un cambio de tendencia que puede acabar con las alertas estará activado ante unas lluvias que pueden ser intensas.

Nieve y fuertes tormentas en Cataluña a partir de hoy

Será mejor que preparemos el paraguas y el abrigo ante lo que está por llegar en estos días de enero. Los expertos no dudan en lanzar una importante alerta que puede acabar siendo especialmente preocupante en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo cubierto, con precipitaciones moderadas o localmente fuertes, ocasionalmente acompañadas de tormenta, generalizadas y localmente persistentes. Serán de nieve a partir de 1400-1600 m y la acumulación será significativa en el Pirineo. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en el interior; máximas en descenso, excepto en el Pirineo, donde se esperan pocos cambios. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento flojo de componentes sur y este, con intervalos de moderado en el litoral». Las alertas estarán activadas: «Chubascos localmente fuertes o persistentes. Acumulación de nieve nueva significativa en el Pirineo. Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable en el interior».

Siguiendo con la misma explicación para el resto de España: «El aislamiento de una masa de aire frío sobre la Península y Baleares dejará cielos muy nubosos con precipitaciones en el norte y nordeste peninsular, Baleares, litoral mediterráneo, Andalucía y Alborán. Serán más fuertes y persistentes en la mitad nordeste, sin descartar acumulados significativos en Cataluña. Se esperan en forma de nieve en los principales sistemas montañosos con cotas desde los 1400-1600 m en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En el resto, la cota se situará en torno a 1000-1300 m, y se esperan solo acumulados significativos en el Sistema Central y en la Ibérica norte, mientras que en el resto serán débiles. En Canarias, cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones que pueden ser moderadas y persistentes en el norte-nordeste de las islas montañosas. Se esperan algunas brumas y bancos de niebla en los sistemas montañosos, sobre todo del norte y oeste, y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta, valles atlánticos y Galicia. Temperaturas máximas en descenso en el Cantábrico oriental, el Ebro y el área mediterránea, mientras que en el resto predominarán los ascensos ligeros. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso en la mitad nordeste y en descenso en la mitad sur y Baleares. En Canarias, sin cambios. Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y en la meseta, moderadas en cumbres».

Lo peor podría acabar siendo una realidad: «Precipitaciones que pueden ser fuertes o persistentes en Cataluña. Nevadas con acumulados significativos en el Sistema Central, Ibérica Norte y en Pirineos. En Canarias, posibilidad de rachas muy fuertes de componente norte».