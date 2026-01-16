La AEMET lo confirma: Mallorca vivirá unas fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià pasadas por agua

La AEMET lo ha confirmado: Mallorca vivirá unas fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià pasadas por agua. Habrá precipitaciones generalizadas e incluso se activarán los avisos amarillos entre el sábado y el domingo.

Es más, según la información facilitada por la delegación balear de la Agencia Estatal de Meteorología pueden registrarse acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado durante la segunda mitad del sábado en la zona de la Serra de Tramuntana y el sur de Mallorca.

Para este viernes, se prevén intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación «ocasional y aislada» a lo largo de la noche. Las brumas que han aparecido por la mañana ya se habrían disipado y las temperaturas máximas se moverán entre los 15 y los 17ºC. Por su parte, el viento soplará flojo del suroeste y del sur.

Ya el sábado, día de Sant Antoni, se observará el cielo nuboso cubierto con lluvias generalizadas y existe la posibilidad de que sean «localmente fuertes y persistentes», sin descartar que haya alguna tormenta.

De este modo, se activarán los avisos amarillos en Formentera, Ibiza y Mallorca de 9.00 horas a 24.00 horas por acumulados de 20 l/m2 en una hora y en Menorca comenzaría el mismo aviso a las 21.00 horas del sábado seguirá hasta las 06.00 horas del domingo.

Las temperaturas mínimas irían en ascenso para situarse entre los 8 y los 14ºC, mientras que las máximas oscilarán de 12 a 15ºC. El viento soplará entre flojo y moderado de componente sur.

🌧️Dissabte 17: precipitacions persistents i ocasionalment fortes, preferentent a Mallorca i a les Pitiüses. La situació continuarà al llarg de la primera part de diumenge 18. El capvespre de diumenge tendrem una pausa. Dilluns 19 tornen les pluges generalitzades. ⚠️🟡AVÍS groc

Por su parte, el domingo seguirá con el cielo nuboso cubierto con lluvias generalizadas que pueden ser «ocasionalmente fuertes» y con tormenta, aunque remitirán durante la tarde para quedar en fenómenos «aislados».

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, ya que las mínimas tendrán los mismos valores y las máximas suben hasta los 13 y 16ºC. El viento será flojo del sur y del sureste.

El lunes seguiría un cielo nuboso cubierto con lluvias y chubascos generalizados, que a partir del mediodía serían «localmente persistentes». Las mínimas bajarían hasta los 4 y 10ºC, mientras que las máximas serían idénticas a la jornada anterior. El viento continuaría con una tendencia del sur y sureste.

El martes, día de Sant Sebastià, seguirá la lluvia de los días anteriores, las temperaturas máximas se mantienen iguales pero las mínimas subirán algún grado hasta un rango de 6 y 11ºC.