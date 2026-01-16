Guía para no perderse nada en las fiestas patronales de Sant Sebastià de Palma, cuyas principales citas y eventos arrancan hoy y se prolongarán hasta el próximo martes día 20 de enero, aunque el fin de fiesta será el correfoc del domingo 25.

Los conciertos arrancan este viernes 16 de enero en la Plaza de España, con el inicio oficial del programa musical a las 20:00 horas, y el concierto de Crystal Fighters como cabeza de cartel con final previsto a las 02:00. Actuarán antes también, Guille & The Waves, DmassO y Tebals.

El sábado será la cita con el tardeo desde las 18:00 horas y hasta la medianoche, en dos enclaves del centro.

El de la plaza Joan Carles I contará finalmente con la participación de Ángel Olivero, DJ y cofundador de Tardeo Palma; Aina Losange, DJ, estilista y directora de arte; Sideways (Sebastià Ribot), productor y DJ; y la agrupación Tardeo Palma DJ’s, todos ellos artistas locales.

Cabe recordar que los tardeos de este año se desarrollarán, además de en la plaza Joan Carles I, en la plaza Mayor, que por su parte acogerá la Gintonics Band, La Canción del Verano y Madison.

La Revetla, que se celebrará la tarde noche del próximo 19 de enero hasta bien entrada la madrugada si la meteorología es propicia, ofrecerá una amplia programación musical distribuida en diferentes plazas de la ciudad. La Plaza de España estará dedicada al electro latino, con las actuaciones de José de Rico, Henry Méndez, Danny Romero y Alex Martini.

En la plaza Mayor actuarán Pitxorines, grupo formado por ocho jóvenes mallorquinas que renuevan el cancionero popular, y Toc de Crida, formación que combina folclore tradicional con propuestas innovadoras.

La plaza Joan Carles I acogerá a artistas nacionales como Buhos y Guaraná, además de Pèl de Gall, referente del pop-rock balear, y Negre, grupo originario de Santa Maria del Camí y ganador del concurso Pop Rock 2023.

De manera paralela, la plaza de Cort contará con las actuaciones de Burning, una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock en España; Tennessee, grupo español de doo-wop; y Heroes Tribut Band.

Asimismo, los otros dos finalistas del concurso Pop Rock, Mon Joan Tiquat y U.R BAD, actuarán durante la Revetla en la plaza Joan Carles I y en la plaza de Cort, respectivamente.

El programa de Sant Sebastià 2026 incluye también la Diada Ciclista y los Premis Ciutat de Palma, que se celebrarán el 20 de enero; la Trobada de Gegants, el 24 de enero; y la Volada d’Estels, el domingo 25 de enero, con un taller previo en Ses Voltes y el vuelo final en el Parc de la Mar.

Ese mismo día, los correfocs pondrán el broche final a las fiestas, con la participación de las collas de dimonis de la ciudad. Será a las 19:00 horas el encendido de las bestias de fuego con y salida simultánea de demonios desde la plaza de la Reina y el Pont de la Riera y Jaume III.